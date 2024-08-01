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Не ракетный удар. NYT узнало, как был ликвидирован лидер ХАМАС

Фото: Исмаил Хания, лидер ХАМАС (sirenhaber.com)
Автор: Иван Носальский

Лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в гостевом доме в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Пять неназванных ближневосточных чиновников рассказали изданию, что взрывчатку заложили в гостевом доме, который находится под управлением и охраной Корпуса стражей исламской революции, примерно два месяца назад. 

Источники журналистов добавили, что бомба была приведена в действие дистанционно, как только было установлено, что Хания находится в своей комнате в гостевом доме. В результате взрыва был ликвидирован и телохранитель лидера ХАМАС. 

Хания, как пишет NYT, останавливался в этом гостевом доме уже несколько раз во время визитов в Тегеран.

Журналисты считают, что ответственные за убийство Хании могли воспользоваться "брешью" в системе безопасности якобы строго охраняемого комплекса, что позволило заложить бомбу и скрывать ее в течение многих недель, прежде чем ее применили.

При этом как именно бомба оказалась в здании - остается неясным. 

Как рассказали неназванные иранские чиновники, такая оплошность стала провалом разведки и безопасности Ирана и огромным позором для Корпуса стражей исламской революции. 

По словам двух иранских чиновников, в соседнем номере находился лидер "Палестинского исламского джихада" Зияд аль-Нахала, но его комната не была серьезно повреждена. Это говорит о точном планировании покушения на Ханию.

Что предшествовало

Напомним, Исмаил Хания, который возглавлял политический офис ХАМАС в Катаре, был убит во время его визита в Тегеран. Там он посетил инаугурацию президента Ирана Масуда Пазешкиана.

Террористы ХАМАС сразу же начали обвинять в инциденте Израиль. Но израильские чиновники не подтверждали причастность к ликвидации Хании.

В то же время в СМИ появилась информация, что по зданию, где находился Хания, нанесли ракетный удар при помощи беспилотника или самолета.

Более детально о лидере ХАМАС, которого убили в Иране, - в материале РБК-Украина.

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ХАМАСИзраильИранРакетный удар