Продлит ли Украина льготу на ввоз электрокаров? Гетманцев дал окончательный ответ
Украина не будет продолжать льготный ввоз электрокаров. Такая норма будет действовать только до конца 2025 года.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Друзья, многие спрашивают о льготном ввозе электрокаров. Напоминаю, что льгота на НДС действует до конца этого года и продолжаться не будет. Поэтому, если есть время, возможности и вдохновение - приобретайте до конца года.", - пишет Гетманцев.
В то же время он обратился к импортерам электрокаров, отметив, что решение не изменят, несмотря на попытки его лоббировать.
"Имейте порядочность в стране, которая каждую копейку собирает на армию, не поднимать вопрос об освобождении от НДС отдельной категории дорогих товаров", - подчеркнул Гетманцев.
Кроме того, он посоветовал импортерам конкурировать за потребителя качеством и маркетинговыми, а не налоговыми лазейками. В то же время Гетманцев посоветовал не верить обещаниям отдельных персон, которые обещают льготу.
"Да, и отправьте по известному адресу тех, кто льготу вам обещает. Не стесняйтесь. Можете прямо от моего имени", - резюмировал он.
Отметим, что согласно действующему законодательству, льготы на импорт электромобилей в Украину действуют до 31 декабря 2025 года. То есть, электрокары освобождены от дела пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%).
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