Приедет ли король Чарльз в Киев: ответ посла Британии

"Думаю, президент (Владимир - ред.) Зеленский, безусловно, пригласил премьер-министра в Украину. Он занимает эту должность всего три недели. Поэтому ему нужно определиться с приоритетами. Но, по моему мнению, намерение состоит в том, чтобы совершить визит как можно скорее", - сказал Кромптон.

А на вопрос о том, возможен ли визит в Киев британского монарха, посол ответил, что об этом нужно спросить самого короля Чарльза.

Но, как заметил Кромптон, тема Украины небезразлична королю Британии. Об этом свидетельствуют его частые встречи с президентом Зеленским.

"Король уже посещал Украину раньше, много лет назад, когда был принцем Уэльским. А президент Зеленский публично заявил, кажется, после их последнего визита в Лондон, пригласившего его. Поэтому посмотрим", - сказал дипломат.

Британский посол о встречах Чарльза с Зеленским (Инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее президент Зеленский рассказывал, что король Чарльз "за кулисами" помог подтолкнуть президента США Дональда Трампа к поддержке Украины после ссоры в Овальном кабинете.