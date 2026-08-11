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Приедет ли король Чарльз в Киев: ответ посла Британии

07:05 11.08.2026 Вт
2 мин
Посол рассказал, кто знает ответ, на этот вопрос
aimg Милан Лелич aimg Роман Кот aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Владимир Зеленский и король Чарльз ІІІ (Getty Images)

В Британии рассчитывают на визит нового премьер-министра Энди Бернема в Киев. А вот, ждать ли в украинской столице короля Чарльза III, знает только один человек.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Британии в Украине Нил Кромптон.

"Думаю, президент (Владимир - ред.) Зеленский, безусловно, пригласил премьер-министра в Украину. Он занимает эту должность всего три недели. Поэтому ему нужно определиться с приоритетами. Но, по моему мнению, намерение состоит в том, чтобы совершить визит как можно скорее", - сказал Кромптон.

А на вопрос о том, возможен ли визит в Киев британского монарха, посол ответил, что об этом нужно спросить самого короля Чарльза.

Но, как заметил Кромптон, тема Украины небезразлична королю Британии. Об этом свидетельствуют его частые встречи с президентом Зеленским.

"Король уже посещал Украину раньше, много лет назад, когда был принцем Уэльским. А президент Зеленский публично заявил, кажется, после их последнего визита в Лондон, пригласившего его. Поэтому посмотрим", - сказал дипломат.

Британский посол о встречах Чарльза с Зеленским (Инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее президент Зеленский рассказывал, что король Чарльз "за кулисами" помог подтолкнуть президента США Дональда Трампа к поддержке Украины после ссоры в Овальном кабинете.

Кроме того, издание Politico писало, что король Чарльз, выступая в Конгрессе США, завуалированно намекнул, что не нужно сокращать помощь Украине.

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