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Прекратят ли США поддерживать Украину в случае победы Трампа: в НАТО дали прогноз

Фото: адмирал Роб Бауэр (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Александр Белоус

США вряд ли прекратят поддерживать Украину в ее борьбе против России независимо от исхода президентских выборов. Это не в интересах Америки.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Выступая на конференции в Сеуле, Бауэр заявил, что среди американского народа, а также среди Демократической и Республиканской партий существует широкая поддержка Украины.

"Я думаю, что в этом свете маловероятно, что США как страна прекратят поддерживать Украину", - сказал он.

Замечания Бауэра прозвучали после того, как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил во время дебатов, организованных ABC News, что прекращение войны в Украине отвечает интересам Америки. Бывший президент не ответил на вопрос модератора о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.

"Как мы все знаем, политики, участвующие в выборах, говорят вещи, которые не обязательно становятся политикой их правительства, если они победят на выборах", - сказал адмирал НАТО.

Борьба за Белый дом остается напряженной в преддверии выборов 5 ноября, и два кандидата существенно расходятся во мнениях относительно урегулирования войны России против Украины, который продолжается уже третий год.

В то время как президент Джо Байден и Харрис обещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется, Трамп неоднократно высказывал сомнения относительно обязательств США перед НАТО и заявлял, что положит конец войне до своей инаугурации. Владимир Путин, тем временем, не подал никаких признаков того, что он готов к переговорам, кроме как на своих условиях.

"Если русские сейчас прекратят войну и вернутся домой, война окончена. Если Украина сейчас прекратит войну, они потеряют свою страну. Вот в чем разница, - сказал Бауэр. - Я был бы крайне удивлен, если бы США были заинтересованы в том, чтобы позволить Путину выиграть эту войну".

 

Напомним, первые дебаты между Харрис и Трампом прошли 10 сентября и по общему мнению закончились победой Харрис. Кандидат от демократов заявила, что благодаря американской поддержке Украина может защищаться от российской агрессии. Трамп, в свою очередь, дважды ушел от прямого вопроса о том, хочет ли он победы Украины в войне и соответствует ли она интересам США, в его понимании.

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