Прекратят ли соцвыплаты украинцам, выехавшим за границу: что говорят в правительстве

Кабинет министров Украины не планирует прекращение каких-либо выплат для граждан, которые в результате войны выехали за границу, кроме помощи внутренне перемещенным лицам, которую уже остановили ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович агентству " Интерфакс-Украина ".

"Мы прекратили выплату пособия для внутренне перемещенных лиц, которые больше 90 дней не были в стране", - сказала она.

По ее словам, для людей с инвалидностью решили этого не делать, потому что не уверены, что те выплаты, которые там есть, достаточны для того, чтобы эти люди смогли хорошо чувствовать себя за границей.

"Плюс понимаем, что не так много людей с инвалидностью за границу уехало. Подавляющее большинство вернулось обратно, или не уезжало вообще из-за сложностей для своего здоровья и социализации", - сказала Жолнович.

Также министр подчеркнула, что пенсии выехавшим гражданам правительство точно будет продолжать платить, потому что это заработанные человеком деньги.

На уточняющий вопрос, рассматривается ли прекращение каких-либо других выплат для этой категории людей, Жолнович ответила отрицательно.

Социальная помощь в бюджете

В бюджете крупнейшим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.

С 1 августа автоматически продлены выплаты только на шесть месяцев для внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас и проживающих в Украине. Однако с 1 сентября помощь продолжается только для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке.

Напомним, расходы госбюджета 2024 года на социальную сферу составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в этом году.