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Будут ли работать светофоры в Киеве без света: к чему готовиться водителям

Фото: отключение света в Киеве (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

При блекауте в Киеве будет работать большинство светофоров. Их работу обеспечат шкафы резервного питания, которые смогут работать в таком режиме до 24 часов.

Об этом рассказал начальник службы внедрения и эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным движением КП ЦОДР Дмитрий Якубовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Киев24.news".

Он добавил, что столица продолжает закупку этих шкафов. Некоторые светофоры уже были к ним подключены.

По его словам, по состоянию на 8 октября уже было установлено 107 таких шкафов. Это обеспечит альтернативное питание 145 светофорных объектов. Также Якубовский сообщил, что сейчас планируется закупить еще около 300 шкафов. Их установят в самое короткое время по прибытии в Киев.

"Всего у нас на балансе 738 светофорных объектов, но нужно гораздо меньше – 500-550 шкафов резервного питания, чтобы покрыть все светофорные объекты", - резюмировал он.

Возможны ли отключения энергоснабжения этой зимой?

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что эта зима в Украине будет сложной, а может даже самой сложной. Это связано с последствиями российских обстрелов украинских энергетических объектов, а также с тем, что атаковать их россияне планируют и дальше.

Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине заявила, что зимой в Украине может не быть света до 18 часов в сутки. Этот прогноз не точен и зависит от многих факторов.

Однако, по прогнозам украинского правительства, массовых отключений света может не быть до конца октября, а то и до начала ноября. Такой сценарий оптимистичен и базируется на отсутствии новых масштабных атак РФ по украинской энергетике. Кроме того, в правительстве говорят, что проблем с энергоснабжением в таких условиях может не быть и зимой, разве что во время очень сильных холодов.

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Отключения света