Должна ли Украина повторять цифровой путь Европейского Союза

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Украина уже имеет стратегию WINWIN до 2030 года, и создавать отдельный документ по европейскому образцу лишь ради формата не нужно. Вместо этого стоит согласовать имеющиеся стратегии с европейскими приоритетами, определить конкретные показатели и источники финансирования.

О том, должна ли Украина повторять цифровой путь ЕС, рассказал Сергей Карелин, старший эксперт eGA (Академии электронного управления) проекта ЕС DT4UA, в колонке для РБК-Украина.

Главное:

ЕС в Digital Decade 203 0 определил измеримые цели до 2030 года: базовые цифровые навыки для 80% населения, 20 миллионов ИТ-специалистов, облачные технологии, большие данные или ИИ в 75% компаний и 100% ключевых госуслуг онлайн. По отчету State of the Digital Decade, базовые навыки сейчас имеет 60% населения.

Стратегия WINWIN , одобренная в конце 2024 года, учитывает украинский контекст войны и восстановления экономики: среди приоритетов – оборонные инновации, агротехнологии, медицинские и биотехнологии, космос. В Digital Decade оборонные технологии отдельным направлением не выделены.

Главные пробелы Украины , по оценке автора, – отсутствие закрепленного бюджета для WINWIN, нечеткие показатели в отдельных направлениях и потребность в приближении законодательства к европейским требованиям (GDPR, Digital Services Act, Digital Markets Act, eIDAS 2.0).

Отдельная Digital Agenda, по выводу эксперта, не нужна: в самом ЕС нет единого подхода к формату стратегий, а важнее эффективность реализации. Цель цифровой евроинтеграции – совместимые системы и удобные услуги, а не одинаковые документы.

Украина активно движется по евроинтеграционному пути, и цифровая трансформация является важной частью этого процесса. Мы уже имеем развитую систему электронных государственных услуг, собственные технологические решения и уникальный опыт киберзащиты. Вместе с тем ЕС формирует общее цифровое пространство с четкими целями, правилами и стандартами.

Но насколько цифровые приоритеты Украины соответствуют европейским и нужно ли нам повторять путь ЕС? Этот вопрос стал основой экспертного анализа цифровых стратегий Украины и ЕС, который мы провели в eGA (e-Governance Academy).

Мы проанализировали европейскую цифровую повестку дня Digital Decade 2030 и украинскую стратегию WINWIN, сравнили их цели, приоритеты и подходы к реализации. Нас интересовало, насколько совпадают стратегические направления Украины и ЕС, в чем заключаются ключевые различия и нужен ли Украине отдельный стратегический документ по европейскому образцу.

Как ЕС видит свое цифровое будущее

Европейский Союз определил видение цифрового развития в программе Digital Decade 2030. Она охватывает четыре ключевых направления: цифровые навыки, цифровизацию бизнеса, развитие инфраструктуры и электронные государственные услуги.

До 2030 года ЕС планирует достичь конкретных показателей:

80% населения должны иметь по крайней мере базовые цифровые навыки, а количество ИТ-специалистов – вырасти до 20 миллионов.

75% компаний должны использовать облачные технологии, большие данные или искусственный интеллект.

Все домохозяйства должны получить доступ к гигабитному интернету, а все населенные территории – к сетям 5G.

100% ключевых государственных услуг должны быть доступны онлайн.

Важная особенность европейского подхода – измеримость результатов. Ежегодно Европейская комиссия публикует отчет State of the Digital Decade, в котором оценивает прогресс государств-членов и определяет направления, требующие дополнительного внимания.

И хотя ЕС имеет значительные ресурсы, не все цели реализуются по плану. Например, по данным этого отчета, базовыми цифровыми навыками владеют 60% населения при цели 80%. Это свидетельствует, что даже при наличии четкой стратегии цифровая трансформация остается сложным процессом.

Украинская WINWIN: собственные приоритеты и вызовы

В конце 2024 года Украина одобрила Глобальную инновационную стратегию цифрового развития WINWIN до 2030 года. Она определяет долгосрочные технологические приоритеты государства. Однако украинская и европейская стратегии имеют разные акценты.

ЕС сосредотачивается на развитии общего цифрового пространства, инфраструктуры, цифровизации экономики и установлении единых правил. Украина же формирует технологическую политику в условиях полномасштабной войны, необходимости восстановления экономики и усиления обороноспособности.

Именно поэтому среди приоритетов WINWIN – оборонные инновации, агротехнологии, медицинские и биотехнологии, космические технологии. Например, оборонные технологии имеют для Украины стратегическое значение, тогда как в Digital Decade они не выделены отдельным направлением.

То же касается агротехнологий, которые являются перспективными для украинской экономики. Это не означает, что ЕС не развивает соответствующие отрасли. Их поддерживают через другие программы и инструменты. Но разница в приоритетах демонстрирует, что Украина и Евросоюз решают разные задачи.

Вместе с тем Украина имеет собственные конкурентные преимущества. Одно из них – кибербезопасность. Более десяти лет украинские специалисты противостоят российским кибератакам, получая практический опыт, который может быть полезен европейским партнерам.

Чего Украине не хватает для реализации цифровых амбиций

Несмотря на разные стратегические приоритеты, есть несколько принципиальных различий, которые Украине стоит учесть.

Первое – финансирование. Европейская цифровая трансформация поддерживается отдельными финансовыми инструментами, в частности программами Digital Europe и Connecting Europe Facility. Зато WINWIN не имеет закрепленного бюджета для реализации всех определенных целей. Конечно, в условиях войны основным приоритетом государственных расходов остается оборона. Однако без определенных источников финансирования сложно планировать реализацию стратегических задач.

Второе – четкие цели. ЕС определяет конкретные цели и регулярно оценивает их достижение. В украинской стратегии также есть ориентиры, однако не все направления имеют детализированные показатели. Нам важно не просто определить, какие технологии хотим развивать, но и понимать, каких результатов планируем достичь, за какое время и благодаря каким ресурсам.

Третье – общие правила цифрового пространства. Европейская цифровая политика предусматривает четкое регулирование защиты персональных данных, цифровых платформ, электронной идентификации и кибербезопасности. Для этого ЕС использует GDPR, Digital Services Act, Digital Markets Act и eIDAS 2.0. В Украине эти направления также развиваются, однако законодательство требует дальнейшего приближения к европейским требованиям.

Важно, что не все эти вопросы должны быть урегулированы именно WINWIN. Часть направлений охвачена другими украинскими документами. Поэтому оценивать соответствие нашей цифровой политики европейским подходам нужно комплексно.

Нужна ли Украине отдельная Digital Agenda?

Это был один из главных вопросов, которые мы исследовали. И сейчас можно сказать, что Украине не нужно создавать отдельную Digital Agenda только для того, чтобы иметь документ по европейскому образцу.

Анализ цифровых стратегий европейских стран показал, что даже в ЕС нет единого подхода. Некоторые государства имеют комплексные цифровые стратегии, другие реализуют приоритеты через несколько документов, отраслевые программы и дорожные карты. Важен не формат стратегии, а то, насколько эффективно она реализуется.

Украина уже имеет WINWIN и другие документы, которые определяют развитие цифровой инфраструктуры, государственных услуг и инноваций. Следующий шаг – обеспечить их согласованность с европейскими цифровыми приоритетами, определить конкретные показатели и источники финансирования.

Вместе с тем мы должны сохранять собственные сильные стороны. Украине не нужно отказываться от развития оборонных инноваций, агротехнологий или других приоритетных отраслей только потому, что они не выделены отдельными направлениями в Digital Decade.

Задача Украины – объединить украинский технологический потенциал с европейскими правилами и стандартами. Ведь конечная цель цифровой евроинтеграции – совместимые цифровые системы, общие возможности для бизнеса и удобные и безопасные услуги для граждан, а не одинаковые стратегии на бумаге.