Вернутся ли "вагнеровцы" воевать против Украины и какова их задача в Беларуси: ответ ГУР

У ГУР МО пока нет данных о том, могут ли "вагнеровцы" вернуться воевать в Украину. В то же время, риска вторжения наемников с территории Беларуси в ближайшее время нет.

Планируют ли наемники вернуться в Украину?

Собеседник отметил, что террористическая группа "Вагнера" сейчас не участвует в прямых боевых действиях на территории Украины.

"Вернутся ли они на войну против нашего государства после попытки неудачного бунта в России и понесенных потерь, в частности под Бахмутом? У нас пока нет ответа на этот вопрос, но держим остатки армии Пригожина в поле зрения. Однако по состоянию на ближайшие недели угрозы вторжения "вагнеровцев" с территории Беларуси нет", - сказал Черняк.

Продолжается ли вербовка в ряды "вагнеровцев"?

Представитель украинской разведки не исключил, что определенный скрытый рекрутинг в "Вагнер" может продолжаться.

"Собственно, Пригожин (основатель ЧВК "Вагнера" - ред.) говорил, что якобы собирается вернуть свою армию наемников в африканские страны", - обратил внимание Черняк.

Также эта информация может указывать на то, что бренд так называемой ЧВК "Вагнера" могут использовать некоторые другие российские игроки для набора к собственным военизированным формированиям, допускает собеседник.

Какова задача "Вагнера" в Беларуси?

"В целом, по нашим оценкам, на территорию Беларуси было перемещено 6400 "вагнеровцев". Они занимаются тем, что проводят военные учения для белорусов на местных полигонах", - рассказал Черняк.

Он объяснил, что эта деятельность ЧВК не системна, а значит - не основная.

"Кстати, часть наемников уже собирается или даже вернулась назад на территорию России", - отметил Черняк.

Он также констатировал, что фактор "Вагнера" сейчас активно используется как элемент информационно-психологической игры России на границах с НАТО - чтобы держать в напряжении граничащие с Беларусью страны Европы, в частности Польшу.

"Никакой серьезной угрозы для государств НАТО эти террористы не представляют. К их задачам может относиться только участие в каких-либо провокациях против государств-партнеров Украины", - считает Черняк.

Представитель ГУР объяснил, что цель таких провокаций состоит в том, чтобы заставить противника к импульсивным непродуманным действиям, но это бесполезно.

"И Украина, и наши добрые соседи Польша и страны Балтии хорошо знают Россию. Если какая-то группа вооруженных террористов-наемников попытается испытать на прочность украинскую границу или, как угрожает кремлевская пропаганда, взять под контроль Сувальский коридор, такая группа будет немедленно уничтожена", - подытожил Черняк.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, что после неудачного так называемого "похода" на Москву "вагнеровцы" переместились на территорию Беларуси. По оценкам украинских пограничников, представители ЧВК пока не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Также угрозу наступления наемников "Вагнера" с территории Беларуси в Киев оценили и в ВСУ. Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в интервью РБК-Украина сказал, что такая вероятность существует, однако пока угроз нет.

При этом в СБУ предупреждали, что Россия хочет использовать группу "Вагнера" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого страна-агрессор может прибегнуть к теракту на Мозырском НПЗ.

Кроме того, "вагнеровцами" начал угрожать лидер белорусского режима Александр Лукашенко. Недавно он заявил, что боевики, мол, "напрягают", поскольку якобы хотят атаковать Польшу. Впоследствии диктатор открестился от своих угроз, переведя все в "шутку".

Но мониторинговые группы заметили, что кроме того, что наемники обучают белорусских солдат, они еще и проводят переброску и к западным границам Беларуси. Что вызвало озабоченность в Польше, Литве и Латвии. Которые уже объявили о перемещении своих сил ближе к границам с Беларусью для предотвращения угроз и провокаций.

Вместе с тем озадачило союзников и то, что РФ совместно с Беларусью направили в Сувальский коридор сотню "вагнеровцев". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами, а также отделяет Калининградскую область России от Беларуси.