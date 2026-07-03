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Вернутся ли графики 4 июля? Прогноз по отключениям от "Укрэнерго"

19:28 03.07.2026 Пт
1 мин
Украинцам напомнили о необходимости бережливого потребления света
aimg Валерий Ульяненко
Фото: 4 июля свет в Украине не будут выключать (Getty Images)

В Украине в субботу, 4 июля, не будут применять графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Несмотря на отмену ограничений, украинцев просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. В эти часы промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

В то же время, в вечерний период - с 16:00 до 23:00 - граждан призывают ограничить потребление электричества, поскольку нагрузка на энергосистему традиционно растет.

Причины возврата ограничений ранее

Введение графиков до этого было связано с резким скачком потребления из-за жары в Украине. Массовое включение кондиционеров увеличило нагрузку на систему минимум на 25%.

Кроме того, на дефицит мощности повлияли плановые ремонты, восстановление поврежденной российскими атаками инфраструктуры, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.

Напомним, сегодня в Киеве и нескольких областях ввели графики аварийных отключений света. Это произошло из-за высокого уровня потребления электроэнергии и перегрузки оборудования в условиях жары.

Отметим, раньше от обесточиваний больше всего страдала Сумская область, но теперь ситуация изменилась и самая сложная ситуация наблюдается на Донетчине из-за постоянных обстрелов россиян.

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