Вернутся ли графики 4 июля? Прогноз по отключениям от "Укрэнерго"

Несмотря на отмену ограничений, украинцев просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. В эти часы промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

В то же время, в вечерний период - с 16:00 до 23:00 - граждан призывают ограничить потребление электричества, поскольку нагрузка на энергосистему традиционно растет.

Причины возврата ограничений ранее

Введение графиков до этого было связано с резким скачком потребления из-за жары в Украине. Массовое включение кондиционеров увеличило нагрузку на систему минимум на 25%.

Кроме того, на дефицит мощности повлияли плановые ремонты, восстановление поврежденной российскими атаками инфраструктуры, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.