Вернутся ли графики 4 июля? Прогноз по отключениям от "Укрэнерго"

В Украине в субботу, 4 июля, не будут применять графики отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
Несмотря на отмену ограничений, украинцев просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. В эти часы промышленные солнечные электростанции работают наиболее эффективно.
В то же время, в вечерний период - с 16:00 до 23:00 - граждан призывают ограничить потребление электричества, поскольку нагрузка на энергосистему традиционно растет.
Введение графиков до этого было связано с резким скачком потребления из-за жары в Украине. Массовое включение кондиционеров увеличило нагрузку на систему минимум на 25%.
Кроме того, на дефицит мощности повлияли плановые ремонты, восстановление поврежденной российскими атаками инфраструктуры, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.
Напомним, сегодня в Киеве и нескольких областях ввели графики аварийных отключений света. Это произошло из-за высокого уровня потребления электроэнергии и перегрузки оборудования в условиях жары.
Отметим, раньше от обесточиваний больше всего страдала Сумская область, но теперь ситуация изменилась и самая сложная ситуация наблюдается на Донетчине из-за постоянных обстрелов россиян.