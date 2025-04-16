Вернется ли Запад к энергетическим связям с РФ: оценка министра Бельгии

"Все это - дискуссия, которая интеллектуально побуждает к определенным кабинетным дискуссиям, но сегодня не кажется мне реалистичной... Это иллюзорные дебаты", - заявил министр.

Politico добавляет, что слова министра подтверждают то, что новое правительство Бельгии не планирует менять курс в отношении российских энергоносителей. В том же числе Бие заявил, что Брюссель планирует постепенное прекращение импорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы финансируем войну... Мы должны закрыть краны", - добавил он.

Бельгия по-прежнему входит в число ведущих импортеров российского СПГ в Европейском Союзе (ЕС), наряду с Францией и Испанией. В то же время ЕС недавно ввел запрет на реэкспорт российского СПГ, который предусматривает, что после его поступления - дальнейшие поставки за пределы союза запрещаются.

Бие отметил, что не поддержит полный запрет СПГ без согласования единой позиции с соседними государствами, повторив обращение предыдущего правительства о необходимости создания общеевропейского механизма, который бы сделал невозможным перенаправление российского газа в другие порты ЕС.

В то же время он считает, что одним из частичных способов уменьшить энергетическую зависимость ЕС от России является развитие ядерной энергетики.