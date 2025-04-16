Вернется ли Запад к энергетическим связям с РФ: оценка министра Бельгии

Любые разговоры о том, что Запад может восстановить энергетические связи с Российской Федерацией (РФ) являются "иллюзорными". Никто не будет действовать так, будто ничего не произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства энергетики Бельгии Матье Бие, которого цитирует Politico.
"Все это - дискуссия, которая интеллектуально побуждает к определенным кабинетным дискуссиям, но сегодня не кажется мне реалистичной... Это иллюзорные дебаты", - заявил министр.
Politico добавляет, что слова министра подтверждают то, что новое правительство Бельгии не планирует менять курс в отношении российских энергоносителей. В том же числе Бие заявил, что Брюссель планирует постепенное прекращение импорта российского сжиженного природного газа (СПГ).
"Мы финансируем войну... Мы должны закрыть краны", - добавил он.
Бельгия по-прежнему входит в число ведущих импортеров российского СПГ в Европейском Союзе (ЕС), наряду с Францией и Испанией. В то же время ЕС недавно ввел запрет на реэкспорт российского СПГ, который предусматривает, что после его поступления - дальнейшие поставки за пределы союза запрещаются.
Бие отметил, что не поддержит полный запрет СПГ без согласования единой позиции с соседними государствами, повторив обращение предыдущего правительства о необходимости создания общеевропейского механизма, который бы сделал невозможным перенаправление российского газа в другие порты ЕС.
В то же время он считает, что одним из частичных способов уменьшить энергетическую зависимость ЕС от России является развитие ядерной энергетики.
После начала полномасштабной войны России против Украины западные страны начали постепенно отказываться от российских энергоносителей. ЕС, США и их союзники сократили импорт нефти, газа и угля из РФ, введя санкции и ограничения.
Между тем Reuters пишет, что Европейская комиссия планирует объявить подробную стратегию по поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа.
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