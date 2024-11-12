Нужно ли ставить защиту двигателя на автомобиль: преимущества и недостатки

Прочный металлический поддон, прикрывающий снизу двигатель и часть трансмиссии – надежная защита легкового авто на некачественных путях. Можно ли на каждую машину установить такую "броню"?

Металлический щит, прикрывающий моторный отсек и прилегающее пространство от сюрпризов дороги, выпускается специально для каждой модели. Потому что он должен плотно прилегать к низу машины и расположенным там компонентам, повторяя их контуры и "рельеф".

Второй важный нюанс правильной современной защиты двигателя – крепежные элементы. Которые, во-первых, должны надежно удерживать стальной щит, а во-вторых, более или менее мягко поглощать энергию ударов, даже за счет собственной деформации – лишь бы от тех ударов не пострадал кузов в местах крепления защиты. Кстати, щит бывает не всегда стальной, в редких случаях его выполняют из легкого дюралюминия толщиной 4 – 6 мм.

Наверное, многие современные владельцы могут заметить, что иногда этот нижний экран оказывается уже вторым – потому что машина часто имеет собственный штатный щит из прочного пластика. Но функции у них несколько разные: пластиковый шатный экран защищает от пыли и улучшает аэродинамику, а металлический – от ударов о неровности путей.

Защита двигателя – это дорого. Почему?

Как уже упоминалось, защита проецируется индивидуально под каждую модель авто. Контуры, пространственная форма и крепеж подогнаны под геометрию низа автомобиля, в металле делают отверстия (люки) для доступа к пробке слива масла и к фильтру. Часто конструкторам приходится планировать вентиляционные окна, работающие при движении машины согласно схеме организации потоков в его подкапотном пространстве.

Наконец, на цену влияет то, что для изготовления нижнего экрана используется достаточно большой лист стали. Который обычно имеет недешевое покрытие – устойчивое к воде, песку, камешкам и соляным растворам.

Плюсы нижней защиты двигателя

Защищает поддон двигателя, а часто и трансмиссию от тяжелых повреждений при наезде на выбоины, камни, ледяные глыбы и т.п.;

Прикрывает уязвимые элементы ходовой части и выхлопной системы (частично);

Может служить дополнительной защитой от пыли и грязи – на автомобиле, где нет штатного пластикового экрана.

Минусы защиты двигателя

Уменьшает клиренс. Это самый большой и принципиальный недостаток нештатной защиты, ведь он отбирает у дорожного просвета 2 – 3,5 см;

Усложняет плановое ТО и повышает его стоимость, ведь для замены масла нужно либо снимать защиту, либо добираться до пробки в картере через отверстие в щите, и затем ловить струю горячего масла под ним;

На грязной или заснеженной дороге между защитным экраном и агрегатами машины может набиваться почва или снег. Иногда это создает проблемы, в том числе зимой, потому что грязь и снег замерзают во время стоянки;

Неудачная по конструкции защита может ухудшать охлаждение двигателя и коробки передач;

В редких случаях защитный поддон ухудшает пассивную безопасность автомобиля. Будучи достаточно крепким, он нарушает рассчитанные конструкторами зоны смятия кузова при ДТП. То есть, при столкновении люди в салоне могут пострадать посильнее.

Для кого нужна защита двигателя

В настоящее время дополнительная защита двигателя и трансмиссии на легковом автомобиле имеет смысл, если машина интенсивно эксплуатируется на некачественных, неухоженных путях с грубыми выбоинами, волнами и путями.

Или, скажем, если вам приходится часто ездить по незнакомым маршрутам, где велик риск сразу встретить какую-то забытую Богом и дорожниками дорогу. В общем, польза из крепкого щита будет там, где есть большой риск наскочить на препятствие, превышающее клиренс машины.

Если коротко

Для рядового горожанина, который перемещается по одним и тем же хорошо известным маршрутам, дополнительная защита нижней части авто на самом деле не обязательна. Да, обстановка на путях – и их качество в первую очередь – может меняться, особенно зимой. Но ведь настоящий водитель должен быть всегда внимательным за рулем и не рисковать в угрожающих местах, а значит, у него будет возможность отреагировать на свежую выбоину.