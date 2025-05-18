Нужно ли ежегодно балансировать колеса авто: советы водителям

Пока с диска не потеряется грузик, водитель может и не догадываться о какой-то там балансировке. Но всегда ли надо ждать именно проблем с управлением?

О том, как часто надо балансировать колеса семейного авто, читайте в материале РБК-Украина .

У многих владельцев оба сезонных комплекта шин имеют собственные диски, и для них отпадает необходимость посещать шиномонтаж при переобувании машины. А как тогда быть с балансировкой? Нужно ли проверять ее от одной смены шин к следующей? Да и вообще, как часто надо балансировать колеса современного авто?

Для чего придумали балансировать колеса

Каждый раз как колесо попадает в руки шиномонтажников (какой бы ни была причина), они непременно начнут пристраивать его на балансировочный станок. И по большому счету, будут правы, ведь разборка и ремонт шины почти обязательно приводят к нарушению ее балансировки.

Автомобильное колесо состоит из нескольких частей - диска, шины, вентиля с золотником, иногда есть и датчик. И параметры этих деталей, и их взаимное расположение бывают очень разными.

Следовательно, одна сторона смонтированного колеса всегда будет немного тяжелее, поскольку создание идеально сбалансированного колеса является очень затратным процессом. К этому добавляется весовая неровность из-за камеры (если она есть), вентиль и датчики давления. Именно поэтому даже новые колеса требуют статической и динамической балансировки после сборки. Это во первых. А во-вторых, во время эксплуатации комплектного колеса на автомобиле его балансировка меняется. Основные причины этого:

Прокручивание шины на диске - мизерное, но оно случается в первые дни использования новой покрышки, пока ее резина частично не "прилипнет" к металлическому диску.

- мизерное, но оно случается в первые дни использования новой покрышки, пока ее резина частично не "прилипнет" к металлическому диску. Неравномерное истирание протектора - особенно характерно для авто без электронных систем помощи водителю, где возможны резкие торможения, пробуксовки при старте и неконтролируемые заносы.

- особенно характерно для авто без электронных систем помощи водителю, где возможны резкие торможения, пробуксовки при старте и неконтролируемые заносы. Повреждения покрышки и диска - удары об острые края ям могут привести к деформации каркаса шины, потере части протектора или даже деформации диска, что нарушает балансировку колеса.

Хотя такие ситуации не случаются ежедневно, но после 10-15 тысяч километров пробега хотя бы один из вышеупомянутых факторов даст о себе знать - особенно если машина в основном ездит по не очень качественным дорогам. Именно поэтому автопроизводители рекомендуют проводить балансировку колес при каждом регламентном ТО, именно после упомянутых десяти-пятнадцати тысяч километров пробега. Соблюдение этого регламента очень важно, независимо от того, меняете ли вы самостоятельно зимние и летние колеса или обращаетесь к специалистам шиномонтажа.

Вероятно, для многих украинских владельцев будет удобным проверять балансировку раз в год, скажем, при сезонной смене резины. Тогда можно будет отвозить на шиномонтаж снятые с машины колеса, чтобы отправить их на полугодовой отдых уже в готовом к эксплуатации состоянии.

Почему нельзя игнорировать балансировку

Балансировка колес - важная процедура, которую не стоит игнорировать.

Первая причина - внушительные размеры современных колес. Диаметр в пределах 60-80 см означает, что даже небольшой дисбаланс создает эффект маховика, усиливая колебания. К тому же ширина покрышки 20-25 см может вызвать динамический дисбаланс, когда одна сторона колеса в зоне контакта становится тяжелее другой. Водитель чувствует вибрации на руле, на скользкой дороге возрастает вероятность износа передней оси или заноса задней.

Вторая причина - высокие скорости движения. Даже в городских условиях автомобили нередко разгоняются до 60-90 км/ч, и это именно тот диапазон, когда вибрации становятся заметными. Вследствие этого увеличивается нагрузка на шарниры ходовой части и подшипники, что ускоряет их износ.

Третья причина - высокий уровень акустического комфорта большинства современных машин. Но если колеса разбалансированы, то все усилия конструкторов (между прочим, оплаченные владельцем авто при покупке) становятся напрасными - лишние вибрации и шум значительно ухудшают ощущение руля. Так что балансировка - это не просто рекомендация, а важное условие для беспроблемной работы автомобиля, комфортной и безопасной езды.

Коротко

Если у вас почему-то не получилось проверить состояние колес у профессионалов, попробуйте сами выявить хотя бы грубую разбалансировку. На ровном асфальте выключите передачу и двигаясь накатом (на нейтрали трансмиссии), прислушайтесь, не издает ли машина новых звуков.

О нарушении балансировки скажет синхронное к скорости гудение одного из колес, причем иногда "подпевать" ему будут вибрации пластика в салоне и мелкая дрожь руля. Провести такой тест следует на скорости 50 - 60 км/ч и затем еще раз, разогнавшись примерно до 100 км/ч. Повторять подобные проверки стоит после каждого грубого удара колесом в глубокую выбоину на дороге, или, например, контакта колеса с бордюром.

При подготовке статьи были использованы материалы Rosava и Nokian Tyres.