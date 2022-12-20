Нужны ли превентивные отключения света из-за тревоги: мнения экспертов

Отметим, на прошлой неделе мэр Ирпеня Александр Маркушин опубликовал пост, в котором говорилось о том, что во время воздушных тревог ДТЭК будет отключать свет по всей Киевской области. Но позже удалил сообщение и разместил официальное разъяснение от компании. В ДТЭК напомнили, что отключения происходят лишь при необходимости.

По мнению директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, есть смысл отключать только те объекты, которые непосредственно обстреливаются.

"То есть когда известно, какова цель, тогда имеет смысл выключать. Но это не значит, что нужно выключать целые регионы, как только объявлена воздушная тревога. Потому что она может быть объявлена, когда наблюдается активность вражеской авиации в Беларуси", - отметил он.

В свою очередь директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечает, что превентивные отключения могут быть частью плана сохранения энергетической системы. Но его не следует раскрывать из соображений безопасности.

"Сейчас внедряются некоторые новые методы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с осмотрами критической инфраструктуры. Здесь надо сказать, что действительно креативно работает компания "Укрэнерго", независимые эксперты, некоторые операторы системы распределения и генерация", - добавил он.