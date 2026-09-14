Нужны ли государственные запасы пищи и как сдерживают цены на продукты: что говорят в Минагро

Украина не нуждается в масштабных государственных запасах продуктов питания, поскольку аграрное производство рассредоточено по всей стране. В то же время, сдерживать необоснованный рост цен помогает конкуренция между сотнями производителей, а также ограничение торговой наценки на отдельные социально значимые товары.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По словам Высоцкого, опыт военного времени с учетом производственных возможностей Украины показал, что потребности создания масштабных государственных запасов продуктов нет.
Он пояснил, что такие резервы нуждаются в дополнительных расходах на хранение. Кроме того, продукцию необходимо постоянно обновлять, если запасы длительно не используются, а предыдущие партии – реализовывать.
Министр напомнил, что ранее в Украине действовала система государственного резерва, однако она не продемонстрировала эффективность.
По его мнению, создание продовольственных запасов могло бы оправдаться, если бы Украина зависела от импорта одной из основных категорий продуктов. В таком случае могли бы возникнуть риски перебоев со снабжением или физической нехватки определенной продукции.
В то же время, Украина имеет сельскохозяйственное производство практически в каждом регионе.
''При таких условиях масштабное накопление продовольствия в одном месте, напротив, создает дополнительные риски'', – отметил Высоцкий.
По его словам, рассредоточенное по стране производство продуктов питания позволяет не говорить об угрозе голода для украинцев.
Министр также объяснил, почему государство не нуждается в крупном операторе на продовольственном рынке, который мог бы влиять на цены по примеру государственной компании на топливном рынке.
По словам Высоцкого, на топливном рынке работает около десятка крупных национальных операторов, в то время как производителей продуктов питания в Украине – сотни.
Такое количество участников рынка, по его мнению, значительно усложняет возможность картельного сговора. Если один из производителей установит более высокую цену, другие могут предложить более низкую и получить часть его рынка.
Именно поэтому при нынешней структуре продовольственного рынка нет нужды ни в дополнительном регулировании, ни в создании крупного государственного оператора.
В то же время, во время военного положения в Украине действует ограничение торговой наценки на отдельные социально значимые товары на уровне 10%. За соблюдением этой нормы должна следить Госпродпотребслужба.
Как пояснил Высоцкий, ограничение распространяется на исчерпывающий и небольшой список продуктов. Среди них, в частности, растительное масло, яйца категории С1, пшеничная мука, курятина и батон.
Цель такого механизма – не допустить необоснованно высокую наценку на социально значимые товары.
По словам министра, масштабных злоупотреблений ценами пока нет, а в 99% случаев торговые сети соблюдают установленную норму.
''Поэтому этот инструмент скорее является сигналом для рынка. Такой общественный договор работает: государство определило рамку, и участники рынка его соблюдают'', – подытожил Высоцкий.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Украине нет дефицита пищевых продуктов – производства достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей.
Основным вызовом для продовольственного рынка сейчас логистика. Традиционная модель, по которой продукция двигалась по схеме "производитель – большой склад – точка реализации", во многих случаях была нарушена или стала недоступной.