Нужны ли государственные запасы пищи и как сдерживают цены на продукты: что говорят в Минагро

Нужны ли Украине государственные запасы продуктов

По словам Высоцкого, опыт военного времени с учетом производственных возможностей Украины показал, что потребности создания масштабных государственных запасов продуктов нет.

Он пояснил, что такие резервы нуждаются в дополнительных расходах на хранение. Кроме того, продукцию необходимо постоянно обновлять, если запасы длительно не используются, а предыдущие партии – реализовывать.

Министр напомнил, что ранее в Украине действовала система государственного резерва, однако она не продемонстрировала эффективность.

По его мнению, создание продовольственных запасов могло бы оправдаться, если бы Украина зависела от импорта одной из основных категорий продуктов. В таком случае могли бы возникнуть риски перебоев со снабжением или физической нехватки определенной продукции.

В то же время, Украина имеет сельскохозяйственное производство практически в каждом регионе.

''При таких условиях масштабное накопление продовольствия в одном месте, напротив, создает дополнительные риски'', – отметил Высоцкий.

По его словам, рассредоточенное по стране производство продуктов питания позволяет не говорить об угрозе голода для украинцев.

Почему государство не создает собственные магазины

Министр также объяснил, почему государство не нуждается в крупном операторе на продовольственном рынке, который мог бы влиять на цены по примеру государственной компании на топливном рынке.

По словам Высоцкого, на топливном рынке работает около десятка крупных национальных операторов, в то время как производителей продуктов питания в Украине – сотни.

Такое количество участников рынка, по его мнению, значительно усложняет возможность картельного сговора. Если один из производителей установит более высокую цену, другие могут предложить более низкую и получить часть его рынка.

Именно поэтому при нынешней структуре продовольственного рынка нет нужды ни в дополнительном регулировании, ни в создании крупного государственного оператора.

Наценка на социально значимые товары

В то же время, во время военного положения в Украине действует ограничение торговой наценки на отдельные социально значимые товары на уровне 10%. За соблюдением этой нормы должна следить Госпродпотребслужба.

Как пояснил Высоцкий, ограничение распространяется на исчерпывающий и небольшой список продуктов. Среди них, в частности, растительное масло, яйца категории С1, пшеничная мука, курятина и батон.

Цель такого механизма – не допустить необоснованно высокую наценку на социально значимые товары.

По словам министра, масштабных злоупотреблений ценами пока нет, а в 99% случаев торговые сети соблюдают установленную норму.

''Поэтому этот инструмент скорее является сигналом для рынка. Такой общественный договор работает: государство определило рамку, и участники рынка его соблюдают'', – подытожил Высоцкий.