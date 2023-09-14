Нужна ли США полная победа Украины в войне: ответ эксперта

Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук в разговоре с РБК-Украина отметила, что пока для США самым оптимальным сценарием остается так называемая "договоренность о мире" между Украиной и РФ.

"До сих пор нет ответа на вопрос о том, предполагает ли внутренняя генеральная линия Вашингтона окончание войны в формате "negotiated peace" или "negotiated settlement" ("договоренность о мире", априори предполагающая какие-то уступки с украинской стороны, - ред.). Есть много признаков, что это самый оптимальный сценарий для них, об этом свидетельствует их калиброванная, дозированная поддержка", - говорит Гетманчук.

Как считает эксперт, Джо Байдену для его будущей президентской кампании не обязательна абсолютная победа Украины в таком виде, как ее представляют украинцы. По мнению Гетьманчук, ему хватит прекращения боевых действий и кровопролития, это уже можно будет "продать" электорату.

Байден, победивший на выборах с обещанием "заканчивать войны", сейчас пытается балансировать между помощью Украине и избеганием эскалации с использованием ядерного оружия. Кроме того, по словам Гетьманчук, для американских избирателей также важный вопрос, не является ли Китай главной угрозой для США.

Вопрос победы для Украины

Стоит отметить, что украинские власти давно выставили критерии победы в войне с Россией. Главным из них остается выход на административные границы 1991 года и возвращение всех оккупированных территорий.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пока исключает возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Главным условием украинского лидера остается вывод с территории нашей страны российских войск.

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