Нужен ли рецепт для приобретения лекарства для нужд фронта: объяснение Минздрава
С начала апреля рецептурное лекарство в аптеке можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Однако нововведение не изменит условия закупки препаратов для нужд медицинского фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"Доступ к лекарствам для защитников - приоритет высочайшего уровня. Они будут и дальше отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", - отметили в Минздраве.
Такая возможность предусматривается на период действия военного положения. Следовательно, дистрибьюторы (субъекты, имеющие лицензию на производство хозяйственной деятельности по производству, оптовой торговле лекарственными средствами) могут отпускать лекарственные средства военным администрациям, подразделениям ВСУ, организациям и учреждениям, привлекающим к своей деятельности волонтеров и оказывают гуманитарную помощь.
Таким образом, механизм остается неизменным: по-прежнему волонтерские и благотворительные организации по запросу соответствующего учреждения, воинской части или здравоохранения могут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта.
Норма не распространяется на закупку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (химических веществ для производства наркотических и психотропных веществ), а также сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ.
Напомним, в Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Отметим, РБК-Украина опубликовала полный список лекарств, которые можно будет купить только по электронному рецепту.
Также Минздрав разъяснил три главных мифа, в которых ошибается большинство украинцев в связи с нововведением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.