Нужен ли рецепт для приобретения лекарства для нужд фронта: объяснение Минздрава

С начала апреля рецептурное лекарство в аптеке можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Однако нововведение не изменит условия закупки препаратов для нужд медицинского фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Доступ к лекарствам для защитников - приоритет высочайшего уровня. Они будут и дальше отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", - отметили в Минздраве.

Такая возможность предусматривается на период действия военного положения. Следовательно, дистрибьюторы (субъекты, имеющие лицензию на производство хозяйственной деятельности по производству, оптовой торговле лекарственными средствами) могут отпускать лекарственные средства военным администрациям, подразделениям ВСУ, организациям и учреждениям, привлекающим к своей деятельности волонтеров и оказывают гуманитарную помощь.

Таким образом, механизм остается неизменным: по-прежнему волонтерские и благотворительные организации по запросу соответствующего учреждения, воинской части или здравоохранения могут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта.

Норма не распространяется на закупку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (химических веществ для производства наркотических и психотропных веществ), а также сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ.