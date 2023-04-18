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Усилят ли комендантский час в Одесской области на майские праздники: ответ Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пока не ожидается введение длительного комендантского часа на 2 и 9 мая в Одесской области. В то же время ситуация достаточно оперативно меняется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальницы пресс-центра сил охраны и обороны Юга Натальи Гуменюк во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa.

По словам Гуменюк, в случае усиления угрозы, решение о введении длительного комендантского часа может измениться.

"Пока ситуация с безопасностью говорит о том, что долговременный комендантский час нет необходимости вводить. Но ситуация достаточно оперативно меняется. Мы ее анализируем постоянно. Если будет определено, что угроза усиливается, обязательно будут такие рекомендации предоставлены на введенные ограничения", - заявила Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черновицкой области недавно сократили комендантский час.

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