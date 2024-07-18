Станет ли меньше отключений света после спада жары: ответ Госэнергонадзора

"После нормализации температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы, ожидаем уменьшение объемов почасовых отключений электроэнергии", - рассказал он.

Также по его словам, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, их завершение будет оказывать положительное влияние на состояние энергосистемы.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Украине ситуация в энергосистеме осложнилась. Однако после того, как начнется понижение температуры воздуха, вероятно, графики отключений станут более мягкими.

В то же время, прогнозируется, что уже в августе-сентябре, если не будет значительного похолодания, ожидается более стабильная ситуация с отключением света.