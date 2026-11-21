"Что касается присоединившегося президента США (к переговорам в Берлине 19 ноября - ред.) я не слышал, чтобы он кому-то угрожал. Нет, абсолютно. Будем честными", - сказал Зеленский.

По его словам, этот сигнал звучал вроде бы немного по-другому.

"Он (Трамп - ред.) сказал, что Европа тратит очень много денег, и они могли бы это тратить после окончания (войны - ред.) на себя. Вот примерно в таком контексте. То есть это не звучало как угроза", - рассказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что сегодня, по его мнению, в Европе царят такие настроения, что давить на нее невозможно. По его словам, Европа объединена вокруг Украины.