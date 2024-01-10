Подорожают ли билеты на поезда по Украине: что говорят в УЗ

"В декабре мы сделали частичное удорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной", - отметил он.

По его словам, в руководстве УЗ не видят возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки.

Подорожание билетов на поезда международных рейсов

В Украине выросла стоимость билетов на международные железнодорожные пассажирские рейсы на большинство поездов. Новые тарифы начали действовать с 10 декабря.

Как объясняли в УЗ, обновление тарифов и пересмотр размера скидок позволит "продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общий ущерб от пассажирских перевозок". Подробнее о новых тарифах на эти направления - в материале РБК-Украина.