Подорожают ли квартиры, если доллар резко вырастет: прогнозы экспертов

Как курс валюты связан с рынком недвижимости

Рынок недвижимости был чувствителен к валютным колебаниям и до широкомасштабному вторжению РФ. И первичка, и вторичка, косвенно были привязаны к курсу доллара, но по-разному. На первичном рынке цены росли, когда из-за курсовых колебаний дорожали строительные материалы, энергоносители. На вторичке цены могли наоборот снижаться.

За последние полтора года цены на новостройки росли: в начале вторжения РФ предварительные логистические связи нарушились, на востоке страны оккупанты уничтожили несколько важных для всей строительной отрасли заводов. Цены на материалы, необходимые для строительства, возросли существенно. Дорожали и квадратные метры, потому что застройщики хотят компенсировать свои вложения. Так происходило еще до того, как Нацбанк отказался от фиксированного курса в начале октября.

"Движения валютного курса в Украине часто вызваны не только и не столько мировыми тенденциями, сколько состоянием национальной экономики. Чем хуже она себя чувствует, тем беднее мы становимся. И тем дороже доллар. Очевидно, что в такой ситуации покупательная способность снижается. И чтобы рынок продолжал жить, необходимо корректировать – в таком случае снижать цены”, – комментировал ранее ведущий эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов.

Фото: Цены на жилье даже при скачках курса вряд ли быстро вырастут, прогнозируют эксперты (Виталий Носач/РБК-Украина)

Что будет с ценами на жилье в случае скачков доллара

О кардинальном повышении цен на квадратные метры говорить пока не стоит, даже если доллар повысится в цене, говорит в комментарии РБК-Украина риелтор и глава Комитета по информационным технологиям СФНУ Александр Бойко.

"Считаю, что о возможном росте цен на квартиры именно из-за повышения курса доллара думать пока рано. По моему мнению, больших изменений в ближайшее время не произойдет, это точно. Цены могут пойти вверх, когда общее экономическое состояние сначала улучшится, и потом уже и рынок недвижимости одновременно будет меняться. С ростом экономической состоятельности все подорожает, и недвижимость тоже. Но это будет значительно позже, а не в обозримом будущем", – считает он.

Но риелтор убежден, что колебания курса точно повлияют на рынок аренды. По его наблюдениям, владельцы уже начали сдавать жилье с привязкой к курсу или учитывать разницу уже в цене.

Возрастут ли цены на жилье из-за колебаний курса

Пока мы до конца не понимаем, как решение Нацбанка реально отобразится на курс доллара. Прошло уже несколько дней, но мы видим, что курс в обменниках не изменился, говорит в комментарии РБК-Украина Елена Манжос, директор компании ХАН (Харьковского агентства недвижимости).

"Видим, что в обменниках курс не изменился абсолютно. Очередей людей, чтобы поменять валюту, нет, и это хорошо. На самом же деле, хотя цены на квартиры формально номинированы в долларах, особенно в объявлениях в интернете, рынок на практике все равно больше привязан к гривне", – объясняет эксперт.

Как изменились цены на жилье во время войны, Елена Манжос рассказывает на примере. Квартира перед вторжением РФ в Харькове стоила 45 тысяч долларов. Курс в тот момент был 28 гривен за доллар.

Фото: Рынок недвижимости больше привязан к гривне, чем к доллару, напоминают риелторы (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Если учесть, что сегодня средний курс между покупкой и продажей курс доллара держится на уровне 38, то эта самая квартира будет стоить сегодня 33 тысяч долларов. Мы это определили, умножив "довоенную" стоимость на старый курс 28. И привели к новому курсу, разделив на 38. Получили сумму 33 тысячи. Наш опыт работы в военное время показывает, что это самая точная формула, по которой можно определить сегодняшнюю стоимость квартиры с учетом изменения курса", – рассказывает она.

Если даже доллар повышается в цене, то цены на жилье все равно считают в гривне. А в долларовом эквиваленте цена будет ниже.

"Это говорит о том, что как бы мы ни номинировали цены в долларе, рынок все равно больше привязан к гривне. Разница в цене компенсируется. К тому же наш рынок недвижимости достаточно инертен: цены вряд ли повысятся очень резко. В целом, на адаптацию рынка к курсовым колебаниям понадобится несколько месяцев, и выводы делать пока точно рано", – высказывает мнение эксперт.

Она надеется, что резких скачков курса доллара все же не случится. А если доллар и подорожает, рынок компенсирует удорожание.

"Когда на рынке нет стабильности, простые люди не могут решить свой вопрос с жильем. Хотя от курса рынок зависит скорее номинально. Ведь в долларах деньги мало кто зарабатывает. Четкая зависимость от доллара прослеживается, если застройщик покупает стройматериалы за границей. Тогда это приводит к подорожанию квартир. Конечно, если доллар подскочит, позитива от этого мало. Но я все же надеюсь, что сильных колебаний курса все же не будет", – говорит директор агентства недвижимости.