Какое жилье в Киеве можно снять дешевле 100 долларов и как оно выглядит: фото

Экономить можно, если арендовать в квартире отдельную комнату. Хотя цены постоянно растут, и арендовать более или менее приличное жилье за 3000-3500 гривен в месяц достаточно сложно.

Киев – самый дорогой город Украины по аренде жилья. Цены на квартиры в столице очень разные: от самых дешевых с простыми условиями до дорогих за сотни тысяч гривен.

РБК-Украина рассказывает, какую квартиру или комнату можно снять примерно за 100 долларов в месяц.

Какое жилье в Киеве дешевле 100 долларов в месяц

Места в общежитии за 1500 грн рядом с метро

Один из самых дешевых примеров жилья в Киеве, доступный на сайтах объявлений, – это проживание в общежитии. Одно спальное место в общежитии с новым косметическим ремонтом 5 минут пешком от станции метро Тараса Шевченко на Подоле предлагают всего за 1500 гривен в месяц.

"Предложение от хозяина. Комиссию платить не надо. Оплата только за один месяц. Коммунальные включены в стоимость. Все включено", – пишут в объявлении. По фотографиям в объявлении похоже, что под общежитие переоборудована квартира.

Сообщается, что кровати в квартире оснащены ортопедическими матрасами, под каждой кроватью есть большой выдвижной ящик для хранения вещей. Есть интернет и кабельное телевидение, кухня общая. В наличии холодильник, микроволновка, электрочайник. Клиентам предлагают подобрать похожее жилье в других районах Киева недалеко от станций метро.

Фото: Комнаты в общежитии возле станции метро Тараса Шевченко (скриншоты с сайта olx.ua)

Комната для студенток за 3500 гривен

За 3500 гривен сдают и отдельную комнату в двухкомнатной квартире в Соломенском районе. Жилье находится рядом с Национальным авиационным университетом и радиорынком. Сдать квартиру хотят "студентам или девушке".

"Подъезд с обычным ремонтом, тихий уютный район, отличная транспортная развязка. Рядом детский сад, университеты, школы, спортивные комплексы, Квартира полностью меблирована для жизни. В одной комнате проживают 2 девочки, которые учатся в НАУ, на 1 курсе ", – описывают предложение в объявлении. И добавляют, что сдают комнату срочно.

В другой комнате находится раскладной диван, кофейный столик, тумбочка, маленький ковер. Душевая и туалет отдельно стиральная, холодильник, бойлер. Владелец уверяет, что коммуналка недорогая, и счета делятся между проживающими в квартире.

Фото: Комната в квартире в районе НАУ за 3500 грн в месяц (скриншоты с сайта olx.ua)

Отдельное жилье в Бортничах

Также за такую цену можно снять отдельное жилье в отдаленном районе Киева. К примеру, в Бортничах. Сейчас это местность, которая входит в состав Дарницкого района столицы. До 1988 Бортничи входили в Киевскую область (Бориспольский район).

"Сдам "однушку" в центре Бортничей в частном секторе. Всегда есть тепло, горячая и холодная вода, есть все для комфортного проживания, есть другие варианты по Бортничам", – пишут в объявлении. Цена – 3000 гривен в месяц.

Правда фотографий этого жилья немного, владелец выложил в основном фото ванны и туалета. Фото крупными планами, которые давали бы детальное представление об этом жилье, в объявлении нет.

Фото: Квартира в Бортничах за 3000 гривен в месяц (скриншоты с сайта olx.ua)

Квартира-студия на Борщаговке

В долгосрочную аренду сдается однокомнатная студия, расположенная в доме по улице Школьная на Софиевской Борщаговке. По фото видно, что квартира очень небольшая. Мебель – советская. Коридор, комната и кухня объединены в одно пространство. Есть холодильник, интернет.

Горячая вода и отопление со своей котельной. Владелец уверяет, что коммунальные платежи невелики, а квартира подойдет для 1-2 человек. Цена – 3500 гривен в месяц.

Фото: Квартира-студия на Софиевской Борщаговке (скриншоты с сайта olx.ua)