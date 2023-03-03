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Начнутся ли переговоры с РФ после освобождения южных областей: что говорят у Зеленского

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Только президент Украины Владимир Зеленский будет определять, когда и при каких условиях начинать мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналисту Василию Голованову.

Вчера советник главнокомандующего ВСУ генерал Назаров сказал в интервью Der Spiegel, что после освобождения Украиной оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей можно будет говорить о переговорах между Киевом и Москвой.

Однако сегодня советник главы Офиса президента заявил, что решение по поводу переговоров с РФ будет принимать только президент Украины.

"Это исключительно компетенция президента Украины, который уже зафиксировал, когда и как мы можем начать мирный переговорный процесс. Это выход российских войск со всей оккупированной территории. Как это будет происходить дальше, будем смотреть. Президент единственный, кто может вносить коррективы в наши позиции", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил свое мнение о переговорах с РФ.

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Российская ФедерацияПеремирие на ДонбассеМихаил Подоляк