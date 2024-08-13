Планируют ли завтра выключать свет украинцам: ответ "Укрэнерго"

Фото: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине в среду, 14 августа, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 14 августа, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется", - говорится в сообщении. В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, украинцев сообщат дополнительно о применении отключений света. "Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 11:00 до 15:00", - просят украинцев энергетики.