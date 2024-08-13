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Планируют ли завтра выключать свет украинцам: ответ "Укрэнерго"

Украина, Вторник 13 августа 2024 18:42
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Планируют ли завтра выключать свет украинцам: ответ "Укрэнерго" Фото: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в среду, 14 августа, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 14 августа, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется", - говорится в сообщении.

В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, украинцев сообщат дополнительно о применении отключений света.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 11:00 до 15:00", - просят украинцев энергетики.

Отключение света в Украине

Напомним, в последние недели в Украине не выключают электроэнергию по графикам. Это связано с тем, что в стране спала жара, а из ремонта вышли два атомных энергоблока.

В Минэнерго отметили, что возвращение жестких графиков отключения света в Украине пока не прогнозируется, даже если будет жарко так, как в июле. Но на это могу повлиять потенциальные российские обстрелы энергетики.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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