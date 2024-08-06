RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Планируют ли выключать свет 7 августа: ответ "Укрэнерго"

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли выключать свет 7 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 7 августа, не прогнозируются графиковые отключения света. Это уже восьмой день такая ситуация с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 7 августа, отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.

В случае, если будут внесены изменения и введены меры ограничения – будет сообщено дополнительно.

Также украинцев просят, по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Что предшествовало

После того, как Россия уничтожила 80% генерации электроэнергии Украины, в стране были введены графики отключений света. В последний раз они были применены 29 июля и действовали всего несколько часов.

Ситуация со светом стала лучше после того, как в Украине спала жара, а также были введены в эксплуатацию несколько энергоблоков на АЭС.

В то же время, по словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация может ухудшиться ближе к зиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоБлэкаутГрафик отключения света