Планируют ли выключать свет 7 августа: ответ "Укрэнерго"

"Завтра, 7 августа, отключения применяться не будут", - говорится в сообщении.

В случае, если будут внесены изменения и введены меры ограничения – будет сообщено дополнительно.

Также украинцев просят, по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Что предшествовало

После того, как Россия уничтожила 80% генерации электроэнергии Украины, в стране были введены графики отключений света. В последний раз они были применены 29 июля и действовали всего несколько часов.

Ситуация со светом стала лучше после того, как в Украине спала жара, а также были введены в эксплуатацию несколько энергоблоков на АЭС.

В то же время, по словам директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация может ухудшиться ближе к зиме.

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