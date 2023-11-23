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Планируют ли отключать свет в Украине при похолодании: ответ Минэнерго

Фото: в Минэнерго ответили, планируют ли отключать свет в Украине при похолодании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские энергетики прогнозировали холодную погоду и не планируют вводить графики отключений света в случае понижения температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Светланы Гринчук в эфире телемарафона.

"Понятно, что вместе с понижением температуры растет потребление электроэнергии. Но еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день ситуация контролируемая. И если не будет значительных обстрелов, не будет значительных повреждений, в том числе из-за погодных условий (налипания снега или ветра)… не планируем вводить никаких графиков", - подчеркнула Гринчук.

Она отметила, что даже сейчас, когда в аварийном ремонте находились семь энергоблоков, четыре уже начали работу спустя 6-7 часов. Энергетики продолжат так же быстро ремонтировать объекты инфраструктуры. 

"Мы прогнозировали и снижение температуры. И с той ситуацией, которая сейчас, даже при понижении температуры мы не планируем графиков отключений, особенно для бытовых потребителей", - добавила Гринчук. 

Дефицит в энергосистеме

Напомним, сегодня, 23 ноября, стало известно, что в энергетической системе Украины наблюдается дефицит. По информации "Укрэнерго", он продолжает расти на фоне похолодания

Утром в Днепре и Черниговской области часть жителей остались без электроснабжения. 

При этом в ДТЭК предупредили киевлян о возможных отключениях света из-за того, что на фоне сложных погодных условий могут быть аварии. 

 

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