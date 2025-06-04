Планируют ли США выводить войска из Европы: ответ Рютте

Соединенные Штаты Америки (США) пока не планируют выводить свои силы с территории Европы. В частности остаются преданными Альянсу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которого цитирует The Guardian.
Как отметил Рютте, Вашингтон ожидает, что европейские и канадские союзники будут тратить гораздо больше на собственную оборону, в связи с чем страны-члены НАТО должны "достичь всех тех целей в области сил и средств и закрыть пробелы".
"...чтобы быть уверенными, что мы также сможем бороться с русскими, если они попытаются напасть на нас через три-пять лет, а также сравняться с Соединенными Штатами. И я думаю, что это справедливо", - добавил он.
В середине мая посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон готовится к переговорам с европейцами о возможности постепенного вывода американских солдат из Европы. В частности уточнял, что Штаты планируют эти переговоры после саммита НАТО, который состоится с 24 по 26 июня.
Позже канцлер Германии Фридрих Мемрц утверждал, что Берлин пока не видит признаков того, что Штаты примут решение вывести свои войска из европейских стран.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.