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Планирует ли РФ массированный обстрел Украины 24 февраля: что говорят Воздушные силы

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ожидать от России атак нужно всегда. Поэтому расслабляться не нужно.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить. Возможно, и будет какая-то привязка к датам, а возможно и не будет. Я хочу напомнить как было в прошлом году, была первая годовщина, все ждали и 23 февраля, и 24. Тогда не было обстрелов ни 23, ни 24", - заявил он. 

Игнат напомнил, что в прошлом году массированный обстрел был 9 марта. 

"Только на это время была оттянута очередная массированная атака. Поэтому расслабляться не нужно, ПВО всегда в готовности к отражению воздушного нападения противника", - заявил он.

Обстрел Днепра и Одессы 23 февраля

Российские войска в ночь на 23 февраля устроили очередную массированную атаку по Украине. В частности, под удар попали Днепр и Одесса. В Днепре из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку пострадали 8 человек. А в Одессе уже известно о трех погибших.

В целом РФ атаковала Украину 31 дроном-камикадзе, 23 из которых были сбиты. Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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