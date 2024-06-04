Повысят ли в этом году зарплаты учителям и от чего это зависит: что известно

Как начисляют зарплаты учителям

По словам министра образования и науки Оксена Лисового в рамках Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023 года, существующая система оплаты труда учителей предусматривает маленькую базовую ставку и большое количество разных надбавок.

Исходя из этого, типичным решением для некоторых основателей школ становится некая "экономия" - надбавки убирают и педагоги живут на копейки.

При этом следует отметить, что типы надбавок к основному должностному окладу педагогических работников могут быть следующими:

за выслугу лет (стаж работы)

за педагогические звания

за престижность труда

за добросовестный труд

на оздоровление (при предоставлении ежегодного основного отпуска)

за классное руководство

за проверку тетрадей и работ

другие доплаты (могут зависеть от повышения, типа заведения, заведования кабинетами коллективов и т.п.)

Зарплаты учителей в прошлом году

В 2023 году ожидалось повышение зарплат учителей и зарплата молодого учителя должна была стартовать от 15 000 грн. Однако из-за полномасштабной войны с РФ этого не произошло.

Согласно данным НУШ, в 2023 году зарплаты педагогических работников учреждений общего среднего образования (без доплат) из расчета 18 часов в неделю были такими:

молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 5 699 грн

учитель І категории - 6 567 грн

учитель высшей категории - 7 001 грн

директор заведения УСО - 8 679 грн

Средние зарплаты (с доплатами) из расчета 18 часов в неделю могли составлять:

молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 10 574 грн

учитель І категории - 12 906 грн

учитель высшей категории - 13 759 грн

директор заведения ЗСО - 16 102 грн

Повысят ли зарплаты учителям в этом году и от чего это зависит

По словам Лисового, повысить зарплату учителям непросто. В то же время можно изменить систему для постепенной подготовки к внедрению нового подхода и новых принципов.

"Без изменения системы оплаты труда реформы не будет… Сейчас изменение принципов начисления заработной платы учителям - один из девяти ключевых потоков деятельности МОН… Уровень заработной платы учителей должен зависеть от многих параметров: уровня квалификации, реальных достижений. А вот количество лет, которые человек проработал учителем, - отнюдь не основной показатель, как было раньше", - объяснял чиновник в прошлом году.

Тогда же народный депутат, член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин рассказывал, что зарплата учителей после победы обсуждается в размере 40 000 грн.

"Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней - подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности… У нас самое низкое количество часов в ставке среди стран Европы для учителей - 18. Поэтому обсуждается переход к 36 часам. А потому никто не сможет брать полторы ставки", - пояснил нардеп.

В феврале 2024 года Лисовой в интервью NV рассказал, что после поэтапного повышения минимальная заработная плата учителя может достигнуть предела 10-15 тысяч гривен (в зависимости от категории надбавок и других аспектов).

В то же время он признал, что этого недостаточно.

"Мы хотим сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы. При этом чтобы было несколько надбавок понятных, потому что сегодня для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата", - объяснил тогда чиновник.

Он добавил, что с другой стороны размер заработной платы планируется "привязать" к квалификации учителя и всем рабочим часам.

"Мы должны оценивать все рабочие часы учителя... Мы должны оценить и все те часы, которые учитель должен находиться в школе и оплатить их... Мы планируем начислять в будущем зарплату учителя, учитывая его цифровые навыки, владение языками", - отметил министр.

Недавно Лесной в блиц-интервью "Телеграфу" отметил, что индексация заработных плат учителей должна была состояться на 12% еще в апреле 2024 года.

Сейчас МОН ждет поступления соответствующих средств от Министерства финансов.

"Ждем поступления средств. Мы от Министерства финансов также ждем. Это повышение планировалось и, надеюсь, что оно произойдет", - подытожил министр.