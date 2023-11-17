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Повысят ли студентам в Украине стипендию. Ответ Зеленского

Пятница 17 ноября 2023 21:05
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Повысят ли студентам в Украине стипендию. Ответ Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинское правительство работает над вопросом повышения стипендий для студентов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время встречи со студентами Мариупольского государственного университета.

"О стипендиях - такая задача у правительства есть. Мы это обсуждали с министерством. Мы поработаем над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас это не простой вопрос, поскольку в Украине идет война и есть смета важных вещей, которую нельзя сокращать или уменьшать.

"Но я хочу подчеркнуть, что то, что вы здесь, учитесь в Украине, это очень важные вещи. И мы должны находить приоритизацию украинцев, которые в Украине, потому что им сложнее", - подчеркнул он.

Ранее представитель президента в Раде Федор Вениславский подал законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов-мужчин с 30-летнего возраста. Это касается и тех, кто не повышает уровень, а получает только одно образование.

Раньше мы рассказывали, какие изменения готовят в МОН для украинских детей за границей.

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Владимир Зеленский стипендии студенти
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