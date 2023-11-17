Повысят ли студентам в Украине стипендию. Ответ Зеленского

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время встречи со студентами Мариупольского государственного университета.

"О стипендиях - такая задача у правительства есть. Мы это обсуждали с министерством. Мы поработаем над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас это не простой вопрос, поскольку в Украине идет война и есть смета важных вещей, которую нельзя сокращать или уменьшать.

"Но я хочу подчеркнуть, что то, что вы здесь, учитесь в Украине, это очень важные вещи. И мы должны находить приоритизацию украинцев, которые в Украине, потому что им сложнее", - подчеркнул он.

Ранее представитель президента в Раде Федор Вениславский подал законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов-мужчин с 30-летнего возраста. Это касается и тех, кто не повышает уровень, а получает только одно образование.

Раньше мы рассказывали, какие изменения готовят в МОН для украинских детей за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.