Поддерживает ли Латвия удары ее оружием по территории России: ответ посла

Латвия не выступает против того, чтобы Украина наносила поражение латвийским оружием военным целям врага на российской территории.

Как отметил Клява, каждый партнер Украины, который предоставляет Киеву вооружение, имеет свои национальные интересы и соображения. Рига, в свою очередь, понимает то, что законные военные цели российских террористов остаются военными целями.

"Мы не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то такое в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, везде, по всей Украине. И поэтому говорить Украине: нет-нет, не делайте этого, это плохо, не атакуйте это, или не атакуйте то... Военная цель - это военная цель. Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то если это законная военная цель, она может быть поражена", - добавил он.

Ограничения на удары по российской территории

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, союзники Украины активно поддерживали Киев вооружением. В то же время существовало условие о неприменении оружия против целей на российской территории. На фоне наступления врага, которое началось в начале мая, а также жестоких обстрелов приграничных регионов, ряд западных партнеров решили все же пересмотреть свое решение.

РБК-Украина рассказывало о том, какие страны дали "зеленый свет" на применение их оружия против военных целей врага на территории России.