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Поддерживает ли Латвия удары ее оружием по территории России: ответ посла

Вторник 04 июня 2024 14:11
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Поддерживает ли Латвия удары ее оружием по территории России: ответ посла Фото: Илгварс Клява, посол Латвии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Латвия не выступает против того, чтобы Украина наносила поражение латвийским оружием военным целям врага на российской территории.

Об этом рассказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява в интервью РБК-Украина.

Как отметил Клява, каждый партнер Украины, который предоставляет Киеву вооружение, имеет свои национальные интересы и соображения. Рига, в свою очередь, понимает то, что законные военные цели российских террористов остаются военными целями.

"Мы не видели, чтобы Украина сознательно атаковала гражданское жилье, дома или что-то такое в России, как это сознательно делают россияне в Харькове, Одессе, везде, по всей Украине. И поэтому говорить Украине: нет-нет, не делайте этого, это плохо, не атакуйте это, или не атакуйте то... Военная цель - это военная цель. Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украина, то если это законная военная цель, она может быть поражена", - добавил он.

Ограничения на удары по российской территории

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, союзники Украины активно поддерживали Киев вооружением. В то же время существовало условие о неприменении оружия против целей на российской территории. На фоне наступления врага, которое началось в начале мая, а также жестоких обстрелов приграничных регионов, ряд западных партнеров решили все же пересмотреть свое решение.

РБК-Украина рассказывало о том, какие страны дали "зеленый свет" на применение их оружия против военных целей врага на территории России.

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