Пойдет ли Залужный в политику: что говорят источники

В частности, Залужного активно убеждают вступить в проект с рабочим названием "Мрия", куда входят многие известные военные, волонтеры и ветераны, как Юлия "Тайра" Паевская или Юрий Гудыменко.

"Огромный интерес к главнокомандующему, по информации издания, проявляет и команда Петра Порошенко. Но пока безрезультатно - якобы Залужный, если и пойдет в политику, то не со "старыми" партиями.

По словам собеседника издания в "Евросолидарности", контакты с Залужным у них есть, но разговоры об общем политическом будущем не ведутся", - говорится в материале.

Рейтинг Залужного

Валерий Залужный родился в 1973 году. С июля 2021 года он является главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

В мае 2022 года, отвечая на открытый вопрос "Какие политики или общественные деятели сыграли важную роль в обороне страны?", 65% респондентов упомянули президента Украины Владимира Зеленского, 47% - главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный также вошел десятки "Народного ТОПа" самых выдающихся украинцев всех времен в октябре 2022 года.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).