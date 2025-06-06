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Пойдет ли Испания на уступки НАТО? Правительство озвучило позицию по расходам на оборону

Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Испания несмотря на давление НАТО решила оставить расходы на оборону на уровне 2% ВВП. Однако повышение целевого показателя расходов Мадрид поддерживает.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Испании пояснила, что Испания придерживается своей целевой цели по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

"Мы считаем, что этих 2% достаточно для выполнения обязательств, которые мы взяли на себя", - сказала Роблес.

В то же время она добавила, что Испания не наложит вето на решение НАТО о повышении целевого показателя расходов на оборону во время саммита, который состоится позже в этом месяце в Гааге.

"Важно, чтобы каждая страна была способна достичь целей, которые она сама себе поставила", - отметила министр.

Требование Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО за недостаточные расходы на оборону.

В частности он отмечал, что США якобы несут непропорционально большую долю финансового бремени Альянса и требовал, чтобы европейские союзники увеличили собственные оборонные бюджеты.

Американский лидер, в частности, акцентировал на том, что каждая страна должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, соблюдая обязательства по расходам на оборону.

По словам главы Пентагона Пита Гегсета, союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать собственные усилия.

Как отмечал недавно посол США в НАТО Мэтью Уитакер, Штаты ожидают, что НАТО представит шаги по достижению показателя расходов на оборону в размере 5%.

Однако вчера министр обороны США Пит Гегсет выразил уверенность, в том, что НАТО увеличит расходы на оборону до саммита в Гааге.

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