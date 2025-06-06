Пойдет ли Испания на уступки НАТО? Правительство озвучило позицию по расходам на оборону

Министр обороны Испании пояснила, что Испания придерживается своей целевой цели по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

"Мы считаем, что этих 2% достаточно для выполнения обязательств, которые мы взяли на себя", - сказала Роблес.

В то же время она добавила, что Испания не наложит вето на решение НАТО о повышении целевого показателя расходов на оборону во время саммита, который состоится позже в этом месяце в Гааге.

"Важно, чтобы каждая страна была способна достичь целей, которые она сама себе поставила", - отметила министр.