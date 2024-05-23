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Проверяют ли приложение Резерв+ на границе: ответ ГПСУ

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталия Гурковская

При выезде за границу пограничники не учитывают данные приложения Резерв+, а ориентируются на данные военного билета. Правда, приложение может понадобится в случае проверки подлинности военно-учетного документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Вы правильно отметили, это (Резерв+, - ред) исключительно для обновления своих данных и исключительно для граждан, потому что на границе сотрудники ГПСУ не принимают во внимание это приложение", - сказал он.

По словам спикера, пограничники проверяют исключительно бумажный военно-учетный документ с соответствующими отметками. Это касается тех лиц, у кого ГПСУ дополнительно начала проверять наличие этого документа.

"Отмечу, что еще с марта месяца между Госпогранслужбой и Министерством обороны налажено информационное взаимодействие между базами данных. Это фактически базой Госпогранслужбы и системой "Оберег" и при необходимости пограничники могут ее использовать, как дополнительный инструмент, чтобы проверить, не использует ли человек поддельный документ, проверив информацию об этом лице именно в системе "Оберег", - пояснил Демченко.

Что известно о Резерв+

С 18 мая после того, как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Причем, не в зависимости от того, обновляли ли их раньше.

Это можно сделать как в военкомате, где военнообязанный стоит на учете, через ЦПАУ или через приложение Резерв+. Его можно легко установить на телефон. По данным на 20 мая по меньшей мере 415 тысяч военнообязанных обновили свои данные в Резерв+.

При этом действующим военным устанавливать и регистрироваться в Резерв+ не нужно. Для них вскоре запустят альтернативное приложение.

 

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