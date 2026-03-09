Перемерзли ли магнолии в Киеве: в Ботсаду на "Университете" сделали заявление о цветении

Главное: Магнолии не перемерзли: зимние морозы не нанесли вреда деревьям.

зимние морозы не нанесли вреда деревьям. Старт цветения: первые цветы появятся с 30 марта.

первые цветы появятся с 30 марта. Пик: массовое цветение белых, а затем розовых магнолий продлится в течение всего апреля.

Морозы не помеха: почему растения не пострадали

По словам эксперта, последние холода не были критическими для магнолий. Растения, растущие в открытом грунте, приспособлены к умеренному климату и хорошо выдерживают такие температуры.

"Ничего не сместилось, все будет хорошо. Для магнолий это не были аномальные или критические температуры. Это листопадные растения умеренного климата, они приспособлены к зимовке в открытом грунте. Это же не оранжерейные цветы", - отметил Роман Палагеча.

График цветения: когда идти в ботсад

Палагеча подчеркнул, что график весеннего пробуждения сада остается неизменным. Первые цветы появятся уже через несколько недель:

30-31 марта: Начало цветения самого первого вида - магнолии Бионди .

Начало цветения самого первого вида - . Первая декада апреля: Раскрываются другие виды белых магнолий (те, что цветут вплоть до появления листьев).

Раскрываются другие виды белых магнолий (те, что цветут вплоть до появления листьев). Вторая и третья декады апреля: Начинают цвести красные и розовые сорта.

Самая большая коллекция в стране

Ботанический сад имени Фомина остается главной локацией для ценителей этих растений.

"У нас 75 видов, гибридов и декоративных форм магнолий. Это самая большая коллекция в Украине", - рассказал Палагеча.