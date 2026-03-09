RU

Общество Образование Деньги Изменения

Перемерзли ли магнолии в Киеве: в Ботсаду на "Университете" сделали заявление о цветении

15:45 09.03.2026 Пн
2 мин
Эта коллекция является самой большой в Украине. Она насчитывает 75 видов, гибридов и декоративных форм
aimg Василина Копытко
Первыми зацветают магнолии Бионди, затем - белые, а потом розовые и красные (фото: Getty Images)

Нынешние температурные колебания в Украине не повредили столичным магнолиям. Несмотря на опасения горожан, деревья начнут радовать цветением уже в конце марта.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заведующий отделом интродукции древесных и травянистых растений, куратор коллекции рода Магнолия Ботанического сада имени А.В. Фомина Роман Палагеча.

Читайте также: Будет ли цвести сирень и азалии? В Ботсаду Гришко рассказали о последствиях критической зимы

Главное:

  • Магнолии не перемерзли: зимние морозы не нанесли вреда деревьям.
  • Старт цветения: первые цветы появятся с 30 марта.
  • Пик: массовое цветение белых, а затем розовых магнолий продлится в течение всего апреля.

Морозы не помеха: почему растения не пострадали

По словам эксперта, последние холода не были критическими для магнолий. Растения, растущие в открытом грунте, приспособлены к умеренному климату и хорошо выдерживают такие температуры.

"Ничего не сместилось, все будет хорошо. Для магнолий это не были аномальные или критические температуры. Это листопадные растения умеренного климата, они приспособлены к зимовке в открытом грунте. Это же не оранжерейные цветы", - отметил Роман Палагеча.

График цветения: когда идти в ботсад

Палагеча подчеркнул, что график весеннего пробуждения сада остается неизменным. Первые цветы появятся уже через несколько недель:

  • 30-31 марта: Начало цветения самого первого вида - магнолии Бионди.
  • Первая декада апреля: Раскрываются другие виды белых магнолий (те, что цветут вплоть до появления листьев).
  • Вторая и третья декады апреля: Начинают цвести красные и розовые сорта.

Самая большая коллекция в стране

Ботанический сад имени Фомина остается главной локацией для ценителей этих растений.

"У нас 75 видов, гибридов и декоративных форм магнолий. Это самая большая коллекция в Украине", - рассказал Палагеча.

Читайте также о том, что из-за температурных перепадов в оранжереях цветение азалий в Ботсаду Гришко сместилось на месяц-полтора. Несмотря на то, что некоторые растения погибли из-за морозов, именно среди коллекции азалий потерь нет.

Ранее мы писали о том, что в этом году Национальный ботсад имени Гришко в Киеве был вынужден увеличить свои расходы на отопление, чтобы спасти оранжерейные растения. Однако это не повлияет на стоимость входного билета - в ближайшее время цены не планируют повышать.

