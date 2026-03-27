Будет ли Кабмин пересматривать законопроект по налогам: что говорят в Минэкономики

"Относительно наших планов и как мы общаемся и с ФЛП, с малыми предпринимателями. Наша задача проста. Для всех должны быть равные правила игры. Это все поддерживают. Там нужно убрать схему деятельности, к которой белый бизнес, малый бизнес, честный не имеет никакого отношения", - сказал Соболев.

В то же время, по его словам, эти механизмы, которые убирают эту схемную деятельность, не должны никак усложнить жизнь малому бизнесу. То есть дополнительное администрирование нельзя на них добавлять.

"Мы активно общались с МВФ. И вы помните, что сначала было предложение порог ставить в 1 млн гривен. Через наши дискуссии теперь предложение о 4 млн гривен, но в целом наша позиция проста, что необходимо, чтобы были равные правила игры и простое администрирование для уплаты налогов, особенно для малого и среднего бизнеса, которому и так трудно", - отметил министр.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил, что этот вопрос действительно лежит в плоскости выравнивания правового поля деятельности всего бизнеса в Украине.

"И правильно отметил министр экономики, что мы в процессе переговоров достигли самого высокого европейского уровня порога НДС. Это надо отметить. Далее мы максимально упрощаем все процедуры регистрации налоговых накладных, которые будут автоматически", - добавил он.

По словам министра, Украина идет и на другие шаги, которые позволят малому бизнесу минимизировать административные расходы и создать условия, когда им будет выгодно работать как плательщиком НДС.

"Потому что, если вы понимаете природу НДС, и если вы работаете с неплательщиками НДС, то с вами никто не хочет работать. Не выгодно просто плательщикам НДС работать с неплательщиками НДС. Поэтому мы создаем условия, при которых малый бизнес получит дополнительные возможности", - пояснил Марченко.