RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Передают ли данные о мужчине в военкомат при регистрации брака: ответ юриста

Фото: Регистрация брака военных (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

После регистрации брака соответствующие инстанции должны передать данные о военнообязанном мужчине в военкомат. Но это не значит, что его сразу мобилизуют: ему нужно будет обновить свои учетные данные в ТЦК и СП.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова.

При подаче заявления о государственной регистрации брака нужно заполнить соответствующие графы для предоставления информации.

"Такое заявление включает в себя сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно уведомляет ТЦК об изменении семейного положения лица", – объясняет пройцедуру Диана Тернова.

Впрочем, это не означает, что после передачи данных в военкоматы от ЗАГСов мужчину сразу мобилизуют. В свою очередь этоможет означать, что мужчине нужно будет обновить в ТЦК и СП свои учетные данные.

"После регистрации брака сразу никто не мобилизует, однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК. Поскольку призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных" , – замечает юрист.

Также, по словам специалиста, суды данных о военнообязанных при рассмотрении гражданских дел (расторжение брака, взыскание алиментов и другие) в ТЦК не подают. Также они этого не делают после рассмотрения судебных дел, когда суд вынес то или иное решение.

Напомним, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны обсуждается ряд возможных ограничений для уклонистов. Пока допускается возможность их лишения права управления транспортными средствами.

Ранее первый заместитель главы НБУ заявила, что законодательство о банковской тайне не разрешает ограничивать финансовые операции тех, кто не явился в ТЦК, как это предусмотрено законопроектом. В НБУ надеются, что до этого дело не дойдет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМобилизация в УкраинеПовестки