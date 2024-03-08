Передают ли данные о мужчине в военкомат при регистрации брака: ответ юриста

При подаче заявления о государственной регистрации брака нужно заполнить соответствующие графы для предоставления информации.

"Такое заявление включает в себя сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно уведомляет ТЦК об изменении семейного положения лица", – объясняет пройцедуру Диана Тернова.

Впрочем, это не означает, что после передачи данных в военкоматы от ЗАГСов мужчину сразу мобилизуют. В свою очередь этоможет означать, что мужчине нужно будет обновить в ТЦК и СП свои учетные данные.

"После регистрации брака сразу никто не мобилизует, однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК. Поскольку призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных" , – замечает юрист.

Также, по словам специалиста, суды данных о военнообязанных при рассмотрении гражданских дел (расторжение брака, взыскание алиментов и другие) в ТЦК не подают. Также они этого не делают после рассмотрения судебных дел, когда суд вынес то или иное решение.