ua ru
Пн, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Передала ли Россия украинских пленных Венгрии: что говорят в ГУР

Новина українською →
Понедельник 12 июня 2023 17:48
Передала ли Россия украинских пленных Венгрии: что говорят в ГУР Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько
Эксперт: Андрей Юсов

Венгерская сторона публично сообщила, что ей передали украинских пленных. В свою очередь уполномоченные лица российского Минобороны не подтверждают эту информацию.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Он рассказал, что у Координационного штаба по обращению с военнопленными есть предварительный перечень пленных, которых спрашивала венгерская сторона в Российской Федерации. Речь идет о 13 людях.

"По линии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными был обсужден этот вопрос с представителями государства-агрессора, уполномоченных по вопросам обмена. На сегодняшний день представители минобороны РФ не подтверждают передачу граждан Украины и реализацией этого проекта, о котором сообщают и медиа, и должностные лица Венгрии ", - объяснил Юсов.

По его словам, отдельным вариантом может быть, что такая передача состоялась неофициальными, альтернативными каналами при участии РПЦ через их условный обменный фонд.

"Безусловно, это будет рассматриваться как целенаправленная информационно-психологическая операция со стороны государства-агрессора и РПЦ с нарушением и Женевских конвенций, и международного гуманитарного права. К сожалению, в этом используются некоторые международные организации и представители", - сказал Юсов.

Он уточнил, что сейчас у Координационного штаба нет никакого подтверждения относительно того, какое количество людей было передано, кто именно, были ли они переданы вообще и какова их судьба сейчас. Эти обстоятельства сейчас выясняются.

"Но у Главного управления разведки была информация о подготовке провокативной информационно-психологической операции с использованием темы украинских пленных. Для Координационного штаба приоритетной задачей является защита и сохранение жизни наших защитников. Если бы такая инициатива реализовывалась в рамках международного гуманитарного права, Украина бы не возражала против спасения из российского плена украинских защитников", - отметил представитель ГУР.

РПЦ передала украинских пленных Венгрии

Ранее информированные источники РБК-Украина сообщали, что РПЦ планирует передать часть украинских пленных Венгрии и это решение не было согласовано с Украиной.

По словам одного из собеседников, РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) намерен передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. А одним из посредников должна выступить благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Таким образом, РПЦ хочет вернуть утраченную легитимность российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции, а также делегитимизировать сам процесс обмена военнопленными.

Позже в Венгрии подтвердили передачу им украинских пленных из России.

Также мы сообщали, что в Венгрии готовится пресс-конференция с украинскими военнопленными. На ней они должны подвергнуть критике Украину и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, у Киева нет официального подтверждения относительно передачи военнопленных Венгрии. В то же время МИД Украины связалось с венгерскими коллегами по этому вопросу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия ГУР Обмен пленными Война России против Украины
NEWS
Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области
Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны