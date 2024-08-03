Получит ли отсрочку мужчина, если воспитывает троих детей, но не всех родных
Военнообязанные граждане, воспитывающие трех и больше несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Часто бывает, что мужчины удерживают двух родных детей и еще ребенка от предыдущего брака жены, но дает ли это право на отсрочку?
РБК-Украина расспросило юриста Дмитрия Франчука о том, может ли мужчина получить отсрочку, если воспитывает троих и больше детей, но не для всех является биологическим отцом.
Может ли мужчина получить отсрочку, если воспитывает троих детей, но не всех родных
Как доказать факт содержания детей
Как получить отсрочку в таком случае
Может ли мужчина получить отсрочку, если воспитывает троих детей, но не всех родных
"Ситуации, когда мужчина воспитывает не только своих биологических детей, но и детей жены от предыдущих браков, достаточно распространены. Если мужчина фактически содержит ребенка, независимо от того, является ли он его биологическим отцом, он имеет право на отсрочку. Главное - доказать, что он участвует в воспитании ребенка, обеспечивает его материально и создает условия для его проживания", - объясняет Франчук.
При этом, если биологический отец ребенка платит алименты, это не лишает мужчину, который фактически удерживает его ребенка, права на отсрочку.
"Даже если другой мужчина принимает участие в финансовом содержании ребенка, если вы также активно участвуете в его воспитании и содержании, вы имеете право на отсрочку", - говорит юрист.
Как доказать факт содержания детей
Чтобы доказать факт содержания трех и больше детей и получить право на отсрочку, понадобятся следующие документы:
- свидетельства о рождении всех детей - эти документы подтвердят родственные связи
- свидетельство о браке - подтвердит семейное положение
- документы, подтверждающие совместное проживание детей - это могут быть выписки из реестра места жительства, квитанции за коммунальные услуги, фотографии и т. д.
- документы, подтверждающие содержание детей - если вы платите алименты на ребенка от предыдущего брака жены, то доказательством вашего содержания будет платежное поручение или выписка из банковского счета
- справка с места работы или обучение о ваших доходах
- заключение органов опеки и попечительства - этот документ подтвердит, что вы фактически осуществляете воспитание и содержание детей
Какие аспекты нужно учесть
Законодательная база - согласно украинскому законодательству, в частности статье 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", отсрочка от призыва предоставляется мужчинам, которые содержат троих и больше детей.
Доказательство факта содержания детей - официальное попечительство или усыновление. Самый простой способ доказать содержание - это быть официальным опекуном или усыновителем ребенка. Если мужчина официально усыновил ребенка от предыдущего брака жены, он имеет соответствующие документы, подтверждающие этот факт.
Справка о составе семьи - можно получить справку о составе семьи в ЖЭКе, ТСЖ (ОСББ - укр.) или органах местного самоуправления, которая подтвердит совместное проживание с тремя и больше детьми.
Другие доказательства для подтверждения факта содержания детей:
- справки с места обучения детей (школа, детский сад), которые могут подтвердить совместное проживание с детьми
- документы о финансовой поддержке детей (платежные документы, банковские выписки)
Как получить отсрочку в таком случае
Чтобы получить отсрочку, мужчине нужно:
- собрать все необходимые документы, подтверждающие факт содержания и совместного проживания с детьми
- подать заявление в военкомат вместе со всеми доказательствами
- в случае отказа - обратиться к юристу для подготовки апелляции или других правовых действий
"Рекомендую обратиться в местный военный комиссариат или к юристу для получения более подробной информации и консультации относительно вашей конкретной ситуации", - советует Франчук.
Напомним, ранее мы рассказывали, имеют ли право направлять человека на ВВК, если у него есть все основания для отсрочки.
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