Ожидать ли завтра отключений света: ответ "Укрэнерго"

"Завтра, 1 августа, отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", - пишет "Укрэнерго".

Украинцев также призывают пользоваться мощными электроприборами в период с 11:00 до 15:00.

Ситуация со светом в Украине

С начала года Россия прибегла к 8 массированным атакам против объектов энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего было потеряно 9 ГВт производственной мощности электростанций. Также обстрелы привели к возвращению графиков отключения света.

В течение последних дней "Укрэнерго" не вводит ограничения, поскольку из-за похолодания тенденция к снижению потребления по стране сохраняется.

Как рассказали в правительстве, сегодня страна в вопросе энергетики вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут ограничивать, это будет нести незначительный характер.