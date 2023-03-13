Обязательна ли сейчас мобилизация женщин-медиков: что говорят в Минобороны

До 2026 года украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По словам Маляр, пока нет мобилизации женщин, однако есть изменения системы учета.
"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность - единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии - только в добровольном порядке", - заявила она.
Замминистра добавила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.
"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета", - добавила Маляр.
Она также сообщила, что по собственному желанию сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин.
Напомним, в октябре 2022 года вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому украинки определенных профессий должны стать на военный учет.
К перечню по профессиям отнесли:
При этом женщины, чьи сферы деятельности не отмечены выше, могут стать на военный учет в добровольном порядке.
Обязательность постановки женщин на учет определена законом, и именно этот аспект в документе предложил изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.
Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.
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