Обязательна ли сейчас мобилизация женщин-медиков: что говорят в Минобороны

По словам Маляр, пока нет мобилизации женщин, однако есть изменения системы учета.

"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность - единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии - только в добровольном порядке", - заявила она.

Замминистра добавила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета", - добавила Маляр.

Она также сообщила, что по собственному желанию сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин.

Напомним, в октябре 2022 года вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому украинки определенных профессий должны стать на военный учет.

К перечню по профессиям отнесли:

химию, химические технологии и инженерию, биологию;

инженерию программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерную инженерию,

пищевые технологии; технология производства и переработки продукции животноводства;

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинскую инженерию, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарную медицину, ветеринарную гигиену;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономику, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфию;

государственную безопасность;

транспортные технологии;

строительство и гражданскую инженерию, архитектуру и градостроительство, геодезию и землеустройство;

электронику;

журналистику, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

психологию, социологию, политологию, социальную работу, социальное обеспечение.

При этом женщины, чьи сферы деятельности не отмечены выше, могут стать на военный учет в добровольном порядке.

Обязательность постановки женщин на учет определена законом, и именно этот аспект в документе предложил изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.