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Обязательна ли сейчас мобилизация женщин-медиков: что говорят в Минобороны

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

До 2026 года украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Маляр, пока нет мобилизации женщин, однако есть изменения системы учета.

"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность - единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии - только в добровольном порядке", - заявила она.

Замминистра добавила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета", - добавила Маляр.

Она также сообщила, что по собственному желанию сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин.

Напомним, в октябре 2022 года вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому украинки определенных профессий должны стать на военный учет.

К перечню по профессиям отнесли:

  • химию, химические технологии и инженерию, биологию;
  • инженерию программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерную инженерию,
  • пищевые технологии; технология производства и переработки продукции животноводства;
  • Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинскую инженерию, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарную медицину, ветеринарную гигиену;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономику, деньги, банковское дело и страхование;
  • издательство и полиграфию;
  • государственную безопасность;
  • транспортные технологии;
  • строительство и гражданскую инженерию, архитектуру и градостроительство, геодезию и землеустройство;
  • электронику;
  • журналистику, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
  • психологию, социологию, политологию, социальную работу, социальное обеспечение.

При этом женщины, чьи сферы деятельности не отмечены выше, могут стать на военный учет в добровольном порядке.

Обязательность постановки женщин на учет определена законом, и именно этот аспект в документе предложил изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.

Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.

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