Оборвется ли поддержка Украины со стороны США при новом Конгрессе: ответ эксперта

США продолжат поддерживать Украину даже при новом Конгрессе. Однако процесс выделения помощи будет проходить более сложно.

Об этом рассказала директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук для материала РБК-Украина "Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа".

По ее словам, тема американской помощи Украине в любом случае будет использоваться в политической борьбе в новом Конгрессе. При этом активно обсуждать ее будут как левые демократы, так и трамписты-республиканцы. Некоторые из них даже обещают "не дать Украине ни цента".

Однако стоит понимать, что количество ярых трампистов в республиканской фракции в Палате представителей увеличится, но будет меньше ожидаемой. Поэтому решающего влияния на принятие решений они иметь не будут.

Также ожидается, что к концу года старый Конгресс проголосует за еще один масштабный пакет помощи Украине размером от 50 млрд долларов.

"Поддержка Украины со стороны США будет более обусловленной, будет больше уделяться внимания надзору за использованием средств, могут быть торги по вопросам, не связанным с Украиной. То есть поддержка будет даваться нам сложнее, но ее резкого прекращения с началом работы нового Конгресса точно не случится", - сказала Гетьманчук.