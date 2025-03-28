Будет ли Путин нападать на страны НАТО через пять лет: мнение политолога

"Это же понимание, что это не сейчас, должно быть через пять лет. Когда Путин поднакопит возможности и конкретно нападет на ЕС. Это возможно, это реально возможно. Давайте будем откровенны, что то, что делает сейчас Путин с Украиной, это только начало. Это просто показательная акция для казни всех, кто был с ним не согласен. А пока у него есть возможности, пока у него есть здоровье, к сожалению, он будет делать все для того", - сказал Городницкий.



Он отметил, что Путин уже давно не в своем уме, но по крайней мере, "если он будет четко мыслить с точки зрения убийства, он будет это делать".

"Он будет максимально пытаться уничтожить все, что у него есть вокруг, и если у него будут такие возможности, если его окружение будет давать это делать. Пока что у него с этим проблем нет, весь генералитет его поддерживает, потому что на войне они зарабатывают сумасшедшие деньги. Почему бы им это не продолжать?", - добавил политолог.

По его словам, если россияне видят, что ЕС готовится к войне, что они нападут.

"Они будут еще больше выкачивать денег и еще больше вкладывать в свою военную способность, чтобы, во-первых, добить до конца Украину, а во-вторых, чтобы еще открыть фронт в отношении ЕС. Европа же действительно была слабой. В настоящее время она также действительно слабая", - отметил Городницкий.