Могут ли уменьшить субсидию из-за "Зимней поддержки": ответ ПФУ

3 сентября 2026 года Кабинет министров определил условия предоставления помощи "Зимняя поддержка" уязвимым категориям населения. В Пенсионном фонде Украины объяснили, повлияет ли это на размер субсидии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Многих украинцев, получающих или планирующих оформить жилищную субсидию, интересует, может ли единовременная выплата по программе "Зимняя поддержка" повлиять на право на помощь или ее размер.

Учтут ли "Зимнюю поддержку" в доход

Жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. В то же время не все выплаты включаются в этот показатель.

ПФУ сообщил, что единовременная денежная помощь "Зимняя поддержка" не будет учитываться при исчислении совокупного дохода семьи для назначения жилищной субсидии. Следовательно, получение этой выплаты не должно привести к потере права на субсидию или уменьшению ее размера.

Такое правило предусмотрено для "Зимней поддержки" на отопительный сезон 2026/27 года, условия предоставления которой утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 3 сентября 2026 года №1084.

Почему выплату не будут включать в доход

ПФУ ссылается на Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи.

Согласно этому Порядку, в совокупный доход не учитываются, в частности, единовременные пособия и компенсации, полученные в течение одного календарного года. Именно к такой категории относится "Зимняя поддержка".

Поэтому средства, полученные по этой программе, не будут увеличивать показатель дохода домохозяйства, используемый при расчете жилищной субсидии.

Что это значит для получателей субсидий

Если человек или его семья имеет право на "Зимнюю поддержку", получение этой единовременной помощи само по себе не станет основанием для прекращения субсидии.

Также выплата не должна учитываться как доход при новом расчете субсидии. В то же время другие доходы членов домохозяйства, которые согласно законодательству включаются в совокупный доход, учитываются по общим правилам.

Таким образом, "Зимняя поддержка" не будет влиять на расчет жилищной субсидии из-за увеличения совокупного дохода семьи. Это подтвердил Пенсионный фонд Украины в разъяснении от 17 сентября 2026 года.