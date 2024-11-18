Могут ли отобрать квартиру у должников за коммуналку: ответ адвоката

Что будет, если долго не платить за коммунальные услуги

Вопрос предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг регулируется Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", согласно которому предоставление ЖКУ осуществляется исключительно на договорных отношениях. То есть начисление оплаты осуществляется, исходя из условий договора, а введение военного положения не освобождает граждан от уплаты.

В случае неуплаты коммунальных услуг должнику могут предложить реструктуризацию – тогда сумму долга делят на части, которые следует оплатить платить в установленные сроки, что могут составлять до 5 лет. Также на должника поставщики услуг могут подать иск в суд.

Какие механизмы могут применить к должникам по решению суда:

арест имущества должника

арест всех банковских счетов с целью списания наличных средств для погашения текущей задолженности. Под угрозой даже пенсионеры, у которых могут списывать до 50% пенсионной выплаты (но остаток не должен быть меньше прожиточного минимума)

возможна конфискация имущества должника, в том числе недвижимости, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы (сейчас это –160 тыс. грн)

Не могут взимать долги за счет недвижимости в случаях:

если сумма задолженности менее 20 размеров минимальной заработной платы

есть достаточные финансовые средства или движимое имущество, за счет которого можно взыскать задолженность за коммунальные услуги

"Если у должника только одно жилье, то, как правило, могут наложить арест на банковские счета должника, чтобы ограничить использование собственных средств до момента погашения долга", – объясняет Даниленко.

Введение военного положения не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг (фото иллюстративное: РБК-Украина/Юлия Червинская)

Могут отобрать квартиру за долги за коммуналку

"Случаи отчуждения квартир в счет уплаты долгов за коммунальные услуги, не на столько распространенные, ведь долг должен быть соизмерим со стоимостью объекта недвижимости. Однако, если сумма долга за коммунальные услуги настолько велика и приближена к стоимости объекта недвижимости, то в таком случае риски отчуждения объекта недвижимости в счет погашения долга более вероятны", – объясняет Даниленко.

Эксперт отмечает, что если в квартире или доме зарегистрированы несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для выселения и продажи такой недвижимости потребуется разрешение органов опеки и попечительства или соответствующее решение суда.

Какие ограничения действуют на время военного положения

"Война не освобождает граждан от уплаты за коммуналку, но пеня и штрафы не начислялись с начала введения военного положения в Украине до конца 2023 года. Однако с января 2024 года мораторий отменили. Сейчас кроме пени, если это предусмотрено договором, к должнику могут применяться штрафы, инфляционные начисления и тому подобное", – говорит эксперт.

Отметим, что сумма пени может достигать 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

Однако во время действия военного положения запрещается: