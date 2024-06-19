Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ

На границе принимают электронные военно-учетные документы

Министерством обороны анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.

"В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе мероприятия пограничного контроля будут проходить по-прежнему с соблюдением норм действующего законодательства", - сказал Демченко.

По его словам, решение о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.

"В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья. Напомним, с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан", - добавил спикер.

Что советуют пограничники

Кроме этого, для обеспечения проверки и организации надлежащего процесса в пунктах пропуска, предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации по военно-учетным документам через систему "Оберег".

Демченко советует гражданам внимательно проверять информацию в своих военно-учетных документах, в том числе и в электронной форме, которая дает право на пересечение государственной границы. Он отметил, что в случае недостаточной информации, которая является основанием для пропуска, лицу может быть отказано в пересечении границы.

Что предшествовало

Вчера в Резерв+ появился QR-код и это означает, что электронный военно-учетный документ приобрел такую же юридическую силу, как и бумажный.