RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Могут ли украинцы могут могут делать анализы бесплатно: объяснение от Минздрава

Фото: украинцы могут сдавать анализы бесплатно (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине пациенты могут сдать ряд анализов совершенно бесплатно, однако есть несколько условий.

По словам НСЗУ, существует миф, что якобы за назначенные врачом анализы пациент должен платить из собственного кармана, однако в службе заверили, что это не правда.

НСЗУ отметила, что необходимые обследования назначает врач - семейный или лечащий, после чего создает электронное направление. После чего анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, покрываются "Программой медицинских гарантий". 

"Пациенты имеют право бесплатно получить все назначенные анализы, на которые есть направление врача", - отметили медики.

Кроме того, украинцам сообщили, что если пациенты находятся в стационаре, направление не требуется, а назначенные обследования - бесплатные.

"Чтобы немного разобраться и чтобы медработники не говорили, что это только платно, советуем открыть сайт НСЗУ и пересмотреть анализы по интересующему пакету", - подчеркнули в НСЗУ.

Однако медики подчеркнули, что пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, нужно ли платить "благотворительные взносы" в родильном.

Кроме того, мы сообщали, что украинские ветераны и ветеранки имеют право на получение бесплатного оперативного вмешательства в рамках пакета Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріздоровямедицинская помощь