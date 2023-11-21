Могут ли украинские аналоги "Шахедов" наносить удары по РФ: что говорит Игнат

"Я бы сказал, почему вы думаете, что это уже не происходит?", - намекнул Игнат, отвечая на вопрос, может ли Украина в скором времени наносить аналогами "Шахедов" удары по территории РФ.

Однако, происходит ли такое на самом деле, спикер не ответил. По его словам, Воздушные силы такое не объявляют.

"Дроны сейчас применяют собственно все. У нас, в Воздушных силах, есть средства, которые нам дали партнеры и которые мы используем по оккупированным территориям. Крым, оккупированные территории Донецкой, Луганской областей", - отметил Игнат.

Что касается беспилотников, то, как пояснил спикер, они находятся на вооружении ударных БПЛА других Сил обороны.

"Собственно то, что Украина своим собственным вооружением, своим оружием может наносить удары и по той территории, вопросов никаких нет. И если удалось действительно нашим производителям создать дроны, которые могут лететь далеко и лететь точно, то это очень серьезный шаг вперед", - добавил Игнат.

Украина начала серийное производство аналогов "Шахедов"

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц таких дронов производят десятки.

По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем он должен стать главным сектором украинской экономики.

"Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - сказал министр.