Могут ли у Трампа договариваться с РФ об уступках со стороны Украины: что говорит эксперт

Владимир Фесенко считает, что Трамп и Джей Ди Вэнс могут быть готовы к мирным переговорам, которые будут предусматривать уступки со стороны Украины.

По его словам, есть вероятность, что между американцами и россиянами существовали определенные предварительные договоренности через Стива Уиткоффа, и Трамп с Вэнсом решили нажимать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы склонить его к уступкам.

Фесенко отметил, что Трамп и Вэнс могли пытаться продемонстрировать свою силу на международной арене, ставя Зеленского в непростое положение. Однако, Зеленский не согласился играть по их правилам, что привело к эмоциональному обострению ситуации.

"Я думаю, что здесь провокационную роль сыграл Вэнс. Он ранее отличался антиукраинской позицией, сейчас она тоже проявилась. И это задело Зеленского, была обида за страну, которая три года воюет и истекает кровью", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что хоть возможно надо было выбирать другой тактический подход, однако конфликт между сторонами был неизбежен.