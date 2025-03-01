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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Могут ли у Трампа договариваться с РФ об уступках со стороны Украины: что говорит эксперт

Фото: Президент США Дональд Трамп пытался склонить Украину к уступкам (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко, Дмитрий Олейник

Политолог Владимир Фесенко заявил, что президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут быть готовы к мирным переговорам с уступками со стороны Украины. По его словам, это может быть частью предварительных договоренностей между США и Россией.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко считает, что Трамп и Джей Ди Вэнс могут быть готовы к мирным переговорам, которые будут предусматривать уступки со стороны Украины.

По его словам, есть вероятность, что между американцами и россиянами существовали определенные предварительные договоренности через Стива Уиткоффа, и Трамп с Вэнсом решили нажимать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы склонить его к уступкам.

Фесенко отметил, что Трамп и Вэнс могли пытаться продемонстрировать свою силу на международной арене, ставя Зеленского в непростое положение. Однако, Зеленский не согласился играть по их правилам, что привело к эмоциональному обострению ситуации.

"Я думаю, что здесь провокационную роль сыграл Вэнс. Он ранее отличался антиукраинской позицией, сейчас она тоже проявилась. И это задело Зеленского, была обида за страну, которая три года воюет и истекает кровью", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что хоть возможно надо было выбирать другой тактический подход, однако конфликт между сторонами был неизбежен.

Причина конфликта

Напомним, что 28 февраля во время официального визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры между лидерами обострились из-за спора о подписании мирного соглашения и завершения войны.

Разногласия возникли после заявления вице-президента США Джей Ди Венса, который подчеркнул, что дипломатия с Россией является единственным путем к миру. Зеленский ответил, обвинив Россию в нарушении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа.

Американский президент в ответ обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной".

После инцидента американские союзники Украины поддержали Зеленского, в то время как демократы в Конгрессе раскритиковали поведение Трампа. Однако команда президента США возложила ответственность за конфликт на украинского лидера.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговоры