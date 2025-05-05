Могут ли США выйти из мирного процесса по Украине: оценка посла Мельника

Как рассказал Мельник, в Германии есть понятие "Zweckoptimismus", которое означает оптимизм, к которому себя заставляешь. Руководствуясь этой формулой, он надеется, что угрозы Штатов выйти из мирного процесса является тактикой переговорного процесса.

"И мы же видим, что она срабатывает, если быть откровенными. Все игроки невольно начинают быстрее двигаться. Мы слышим заявления чуть ли не каждую неделю от главы Госдепа, да и на самом высоком уровне, что ну вот все, ниточка обрывается. Нам это конечно неприятно, ну как же это так - или пан, или пропал - ведь на кону стоит наше существование", - добавил он.

По словам посла, он верит в то, что Штаты в конце концов не выйдут из переговорного процесса, прежде всего с точки зрения собственных интересов. В частности Белому дому будет трудно объяснить собственным избирателям и мировой общественности - почему дело так и не было доведено до конца.

"Ну вот давайте себе представим: прекращается эта посредническая миссия. Россия, очевидно, с еще большей жестокостью продолжает войну, чтобы показать, что мы упустили этот последний шанс, что надо было соглашаться, а теперь мы вам покажем, и еще больше завоюем территорий, и еще больше уничтожим людей. А американцы будут за этим наблюдать со стороны. От такого сценария США точно не выиграют", - отметил Мельник.